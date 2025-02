Após recuo de petista, Jerônimo nega interferência na eleição da Alba

Governador diz estar "contente" com a nova composição da Mesa Diretora - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) diz estar “contente” com o novo desenho que se formou em relação a composição de cargos na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que elenca a deputada Ivana Bastos (PSD) como 1ª vice-presidência da Casa.

“Eu fiquei muito contente com essa tentativa de construção. É um ambiente do Legislativo. Eu tenho me esforçado bastante para não interferir. O Executivo não pode interferir naquilo que é uma decisão do Legislativo. São poderes”, disse.

A chegada de Ivana ao posto, articulada na manhã desta quinta-feira, 30, sepultou as chances do líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), ocupar a cadeira. Para o legislador, a função poderia seria uma espécie de “esquenta” para chegar à presidência, em meio ao impasse jurídico em torno do nome de Adolfo Menezes (PSD), candidato à reeleição.

O chefe do Executivo estadual disse ainda, em coletiva de imprensa, nesta tarde, que aconselhou o seu bloco a encontrar a unidade entre os nomes, assim como defendeu nas eleições municipais do ano passado.

“O que eu pude ajudar e assim fiz, [que] era a unidade. Nós havíamos combinado, inicialmente, um pacto da proporcionalidade. O partido majoritário é o PSD, então, teria um assento na presidência e o segundo partido é o PT”, declarou o governador, após a entrega de ônibus escolares aos municípios, no Centro de Convenções de Salvador.

Ele também menciona que a decisão pela proporcionalidade entre os partidos foi discutida com o presidente estadual do PSD, senador Otto Alencar, a fim de que houvesse uma “transição tranquila”.

“Em nome de uma transição tranquila e de uma unidade dentro do projeto, eu dialoguei com Otto. A nossa palavra foi partido, não foi palavra de nenhum parlamentar”, argumentou o governador.

“Eu espero que no dia 3 [de fevereiro a eleição] possa acontecer com tranquilidade e a gente possa olhar pra frente”, concluiu.