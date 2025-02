Jerônimo Rodrigues entrega 417 novos ônibus escolares: "Vem mais"

Jerônimo durante entrega de ônibus no escolares - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) aproveitou a presença dos prefeitos no Centro de Convenções de Salvador, onde ocorre a 8ª Edição do encontro dos gestores municipais baianos, nesta quinta-feira, 30, para entregar 417 ônibus escolares.

Durante a entrega dos veículos, investimento de R$ 173 milhões, Jerônimo se comprometeu a entregar novos ônibus, para que a frota seja renovada em todos os municípios do estado.

"Estamos entregando nessa etapa agora, vem mais, a secretária Rowenna [Educação] está providenciando a compra de mais ônibus para que a gente possa viabilizar a renovação da tropa. É fundamental que os professores e estudantes que usam esses ônibus possam ter um ambiente confortável", explicou o governador, que completou.

"São ônibus com acessibilidade. São parcerias com deputados federais e estaduais e senadores que colocam sua parte, e esses ônibus transportam estudantes da rede municipal, da rede estadual, universitários. Importante que a gente possa fazer isso com muita tranquilidade. São 417 ônibus", afirmou Jerônimo.