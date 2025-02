Mais um: prefeito do União Brasil adere a Jerônimo e abandona ACM Neto

Reunião consolidou a parceria entre as gestões estadual e municipal - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com o prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União Brasil), em Salvador, para discutir investimentos e ações estratégicas para o município. O encontro foi visto como mais um movimento de debandada de prefeitos da base do ex-prefeito de Salvador para o lado governista.



De acordo com o governo, a reunião consolidou a parceria entre as gestões estadual e municipal, com foco em ações que visam melhorar a qualidade de vida da população.

O governador Jerônimo Rodrigues enfatizou os avanços discutidos durante o encontro. "A reunião foi produtiva, com propostas concretas, como a ampliação da maternidade e o fortalecimento das unidades básicas de saúde. Também fiquei satisfeito em saber que as aulas municipais terão início no dia 3 de fevereiro", comentou o governador.

Jerônimo mencionou, ainda, temas como abastecimento de água, pavimentação, segurança pública e o uso do aeroporto local, destacando que novos desdobramentos dessas questões ocorrerão em breve.

Durante a reunião, o prefeito Marcelo Belitardo destacou a importância do apoio do Governo do Estado para o desenvolvimento local.

"O investimento do Estado tem sido fundamental para atender às necessidades da nossa população. Continuamos a contar com esse apoio essencial", afirmou.