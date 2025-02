Prefeito de Tanhaçu anuncia apoio a Jerônimo e esvazia base de Neto

Políticos trataram sobre temas de interesses do município - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) está observando o seu castelo desmoronar aos poucos e pode encontrar dificuldades para manter o seu nome competitivo para as eleições de 2026. Isso porque mais um dos seus aliados migraram para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Desta vez, o nome que firmou apoio ao petista foi o prefeito de Tanhaçu, Valdemir Gondim (PSD), após reunião na sede da governadoria, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, nesta terça-feira, 28.

Nesta noite, o chefe do Executivo municipal elogiou a conduta de Jerônimo e diz acreditar que a união entre estado e município renderá bons frutos à cidade do sudoeste baiano.

“Saio muito feliz nessa junção: município e Governo do Estado. Trabalhar em conjunto e poder levar os benefícios para aqueles que mais precisam: o povo de Tanhaçu. Tenha certeza que a parceria de Valdemir com o Governo do Estado vai ser produtiva", disse o prefeito.

Durante o encontro, os políticos trataram sobre temas de interesses do município, contudo, não foram listados.

"Viemos aqui buscar recursos e saímos daqui hoje felizes. Felizes por sermos atendidos nas nossas demandas na área de saúde, na área de educação e na área de infraestrutura. Tanhaçu e o governador: podem contar que essa parceria vai ser uma parceria de sucesso", concluiu.

A articulação para a entrada de Gondim na base petista contou com apoio do deputado estadual Vitor Azevedo (PL), que também participou do encontro nesta noite.