Zé Cocá deixa base de ACM Neto e ensaia reaproximação com Jerônimo

Encontro aconteceu no início da tarde e seguiu até a noite - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), um dos principais aliados do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), está prestes a deixar o ninho do cacique para retornar à base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Nesta terça-feira, 21, o chefe do Executivo municipal fez o primeiro gesto de que pode deixar de ser oposição e assumir de vez o lado governista. O progressista esteve ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, para planejar ações conjuntas para a cidade.

O encontro iniciou à tarde e se estendeu até a noite, no prédio da governadoria, onde conversaram sobre estratégicas como saúde, educação, segurança e agricultura, ao lado do deputado estadual Hassan (PP) e do vice-prefeito Flávio Santana.

Aliado do PT e com fortes ligações com o ex-governador Rui Costa (PT), Zé Cocá passou para a oposição quando o então vice-governador, João Leão, líder de seu partido, rompeu com o governo estadual. Agora, passados dois anos do rompimento e reeleito para governar Jequié, Zé Cocá e Jerônimo Rodrigues reabrem o diálogo em busca do melhor para a cidade.

Antes da reunião com os secretários, o governador se reuniu a portas fechadas com o prefeito Zé Cocá, o deputado estadual Hassan e o secretário de relações institucionais, Adolpho Loyola. O teor da conversa não foi revelado, mas quem participou da reunião que aconteceu logo em seguida avaliou que o clima é o melhor possível e a aliança na gestão pode render frutos na política.