Jequié revela atrações do São João 2025 e promete grande festa

Neste domingo, 1, o município de Jequié surpreendeu ao se tornar a primeira cidade do Brasil a divulgar as atrações para o São João 2025. O anúncio foi feito pelo prefeito Zé Coca (PP) durante a inauguração da decoração natalina na Praça Rui Barbosa, evento que atraiu centenas de pessoas.

Entre as atrações confirmadas para o 'Melhor São João da Bahia' estão a banda Calcinha Preta, o cantor Henry Freitas, o sanfoneiro e compositor Dorgival Dantas, Flávio José, e a dupla Huguinho e Lulinha.

“É com muita alegria que, no clima de Natal, já anunciamos parte do que será um dos maiores São João da nossa história. Jequié segue na vanguarda, mostrando organização e comprometimento com a nossa cultura, celebrando os festejos que vão ser, com toda com certeza, o Melhor São João da Bahia, mais uma vez”, destacou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Cultura enfatizou que essa lista inicial é apenas o começo, com a promessa de uma programação ainda mais robusta para o evento. O anúncio antecipado reforça a posição de Jequié como destino turístico e promete estimular o comércio local.

“A meta para 2025 é superar os recordes de público e engajamento das edições anteriores”, afirmou a secretaria, que espera consolidar Jequié como um dos maiores polos de celebração junina do Nordeste.

