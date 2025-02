Zé Cocá encaminha projeto para terceirizar São João de Jequié

Prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP) - Foto: Divulgação

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), encaminhou à Câmara Municipal, um Projeto de Lei com proposta de uma espécie de terceirização dos festejos do São João local. A ideia levantou contestações da população, a qual alega necessitar de maior detalhamento, sobretudo em relação ao novo formato da festa, bem como a aplicação dos recursos que vão ser obtidos.

O Conselho Municipal de Cultura pretende entrar no circuito da discussão do Projeto. Sendo assim, já foi marcada uma reunião para esta quarta-feira, 22, com o objetivo de debater a proposta de terceirização do evento.

A nova formação do Conselho Municipal de Cultura, inclusive vai ser realizada entre esta quinta-feira, 23 e sábado, 25, onde vão ser conhecidos os novos nomes para o Biênio 2025-2027.

Alguns agitadores culturais, bem como artistas locais, alguns também como candidatos à nova composição do Conselho, discordam que a discussão sobre a terceirização do São João de Jequié seja debatida entre os conselheiros que já estão no final do mandato, e sim ser realizada entre os novos nomes a serem eleitos.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Jequié, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.