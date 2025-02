Prefeito de Rio do Pires abandona ACM Neto e anuncia apoio a Jerônimo

Apoio foi firmado nesta segunda-feira, 27 - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) atraiu mais um aliado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), para a sua base. Desta vez, quem debandou foi o prefeito de Rio do Pires, Zé Marcos (Avante).

O apoio, com vistas para as eleições de 2026, foi firmado nesta segunda-feira, 27, após audiência do gestor municipal com o chefe do Executivo estadual, na sede da governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

“Agradeço por nos receber. Estamos prontos para andarmos de mãos dadas e focados nesse projeto político para melhorar a vida da população de Rio do Pires. Que essa parceria permaneça por muito tempo”, afirmou Zé Marcos.

No encontro, os políticos discutiram sobre as demandas emergenciais para o funcionamento dos equipamentos públicos da cidade. Na ocasião, também estiveram presentes o vice-prefeito Clériston José, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Licínio Oliveira (PSD).

Além de Zé Marcos, outros cinco gestores também anunciaram apoio ao petista na semana passada. Entre eles estão: o prefeito de Brejões, Rick de João Lulu (Avante); de Guanambi, Nal Azevedo (Avante); Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD); Buritirama, Dr. Léo (MDB); Nilo Peçanha, Jacque Soares (Podemos); e Itapetinga, Eduardo Hagge (MDB).

O movimento para atração dos gestores municipais é fruto da articulação do novo secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, que antes assumia a função de chefe de gabinete de Jerônimo.

Outros nomes cortejados para atrair à gestão estadual são os dos prefeitos de Jequié e Cruz das Almas, Zé Cocá (PP) e Ednaldo Ribeiro (Republicanos), respectivamente, considerados grandes aliados do vice-presidente do União Brasil.