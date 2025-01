Jerônimo recebe apoio de cinco prefeitos que votaram em ACM Neto

Na foto, o prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD) ao lado de Jerônimo, Otto Alencar e Adolfo Menezes - Foto: Gabriela Silva / GOVBA

Os prefeitos de Brumado, Fabrício Abrantes (Avante), Guanambi, Nal Azevedo (Avante), Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD), Buritirama, Dr. Léo (MDB) e de Coaraci, Miltinho do Axé (PSD), que fizeram campanha para ACM Neto (União Brasil) em 2022, anunciaram, neste início de ano, que nas eleições de 2026 apoiarão o governador Jerônimo Rodrigues.

A debandada no grupo de Neto é fruto de uma forte articulação do governo, capitaneada pelo chefe do executivo e promovida pelo novo secretário de Relações Institucionais Adolpho Loyola, que convocou prefeitos com dificuldades na transição, para oferecer ajuda imediata.

Jerônimo entre o prefeito de Buritirama, Dr. Léo (MDB) (dir.) e seu vice, Ari do Caminhão (PP) | Foto: Gabriela Silva / GOVBA

Nos primeiros 18 dias de janeiro, Jerônimo recebeu 31 prefeitos no gabinete. Deputados e vereadores, além de secretários de pastas importantes como Saúde, Educação, Segurança e Comunicação também participaram das audiências. Quem testemunhou os encontros, relatou que o empenho do governador em estabelecer parcerias de gestão, sem olhar para trás, foi determinante para o resultado político das reuniões.

Jerônimo e o prefeito de Coaraci, Miltinho do Axé (PSD) | Foto: Gabriela Silva / GOVBA

Jerônimo definiu ações emergenciais e de longo prazo, articulou emendas com parlamentares, orientou e pediu empenho dos gestores municipais, principalmente na educação. Prefeitos como Mário Galinho, de Paulo Afonso, que coordenou a campanha de Neto na região, aproveitou o momento para declarar apoio ao governador em 2026.

Jerônimo e o prefeito de Brumado, Fabrício Abrantes (Avante) | Foto: Gabriela Silva / GOVBA

Atento aos detalhes, pontual e elogiado por sua energia de trabalhar mais de 16 horas por dia, Jerônimo vai abrindo portas no campo adversário. Na última quinta-feira, 16, depois de andar nove quilômetros na Lavagem do Bonfim, viajou para regiões atingidas pelas chuvas e, em um dos sobrevoos, pousou em Aurelino Leal. Foi recebido pelo prefeito Rodrigo Andrade, que também é de oposição. Eles visitaram a cidade e definiram, juntos, ações para enfrentar os danos causados ao município. Andrade não declarou apoio a Jerônimo, mas ficou satisfeito com a atenção que recebeu. Até o fim do mês, o governador pretende receber, pelo menos, mais 20 prefeitos.