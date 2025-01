Governador visita cidades baianas afetadas pelas chuvas

Governador Jerônimo Rodrigues fazendo visita técnica ao local - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobrevoou, na tarde desta quinta-feira, 16, nos municípios de Ubatã, Aurelino Leal e Itajuípe, situados no sul baiano. As cidades sofreram com as fortes chuvas no último fim de semana causando alagamentos, deslizamentos de terra e desabamentos de casas e estruturas.

Em Itajuípe, onde o petista realizou visita às áreas afetadas, Jerônimo entregou uma ambulância e medicamentos para a gestão municipal para reforçar o cuidado com a saúde das pessoas afetadas. Aurelino Leal também recebeu uma van para Tratamento Fora de Domicílio (TFD); um kit de estabilização para situações de emergência, com respirador, monitor e desfibrilador; e medicamentos. Ubatã foi contemplada com donativos como cobertores, colchões, cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal e água mineral.

Na BA-262, que liga Itajuípe à cidade de Coaraci, um deslizamento de terra interrompeu o fornecimento de energia e internet no trecho entre as duas localidades. Em Itajuípe, Jerônimo alertou para a necessidade de ações de médio e longo prazo, diante de necessidades como habitação e reforço de encostas.

“O coração fica muito machucado, quando a gente vê as pessoas mais pobres passando por situações difíceis, como essa. Vamos precisar fazer algumas unidades habitacionais, porque as pessoas perderam suas casas e tem locais que estão em encostas. Então, teremos que fazer contenção de encostas também. Eu já saio daqui com o compromisso de fazer um relatório técnico para as ações de médio prazo, mas, agora, estamos aqui com Bombeiros, Defesa Civil, com uma missão de não deixar esses municípios sozinhos”, disse.

Em Itajuípe, o impacto das chuvas levou 158 pessoas, da sede e dos distritos de Nova Itajuípe e Rinha de São Cristóvão, a buscarem abrigo na casa de familiares. De acordo com dados da Prefeitura de Itajuípe, 287 estão desabrigadas e foram acolhidas em alojamentos temporários até a recuperação dos seus imóveis. No distrito de Rinha de São Cristóvão, mais da metade da estrutura de uma casa veio abaixo.

Desta quarta-feira, 15, até o momento da visita do governador, a cidade registrou 53 milímetros de chuva. Entre as ações do Governo do Estado para a reestruturação das famílias de Itajuípe, estão a inspeção das áreas atingidas e dos alojamentos temporários pelo Corpo de Bombeiros; entrega de 150 cestas básicas, 287 colchões, 287 cobertores, 287 kits de limpeza e 574 kits de higiene para as famílias afetadas, além de água mineral. O Estado também está estudando áreas para a construção de unidades habitacionais no município.

Aurelino Leal e Ubatã

Em Aurelino Leal, foram registrados desabamentos de casas nos bairros ACM, Humberto Barbosa, João Longo e no distrito de Poço Central. A prefeitura declarou estado de emergência, com um total de 1.800 pessoas desalojadas e cerca de 4.600 afetadas diretamente pelos temporais.

Já em Ubatã, as chuvas deixaram 257 pessoas desalojadas e 37 pessoas ficaram feridas em deslizamentos e alagamentos. Além das ações emergenciais, o Estado, por meio da Defesa Civil, da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder) e de pastas estratégicas, como a Secretaria de Saúde (Sesab), está monitorando a situação destes e de mais 11 municípios em situação de emergência para prestação de apoio contínuo às vítimas das enchentes.

Superintendente da Defesa Civil do Estado, Heber Santana explicou que a situação de emergência afeta, especialmente, o Sul, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Norte da Bahia.

Estado de emergência

O governo estadual decretou estado de emergência para 14 municípios, que foram os mais atingidos pelas enchentes. A Defesa Civil tem trabalhado incansavelmente para fornecer socorro e operações de resgate.

“Temos hoje 14 municípios com decreto de situação de emergência e a orientação do governador é que a gente possa, o mais rápido possível, buscar atenuar o sofrimento dessas famílias. Primeiro, com ajuda humanitária, mas também com um olhar estruturante, para que a gente possa fazer as contenções, as habitações que são necessárias, tirando as pessoas dessas áreas de risco e as colocando em segurança”, observou. A Defesa Civil também enviou ajuda humanitária para Maiquinique, Itambé e Andorinha.



Os 14 municípios baianos que decretaram situação de emergência por conta da chuva são Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe, Floresta Azul, Coaraci, Aurelino Leal, Firmino Alves, Rio Real, Itororó, Itambé, Itapebi, Ubatã, Andorinha e São Domingos.

Danos à infraestrutura

As chuvas pesadas também afetaram a infraestrutura do estado, com inúmeras estradas e pontes danificadas. O secretário de infraestrutura do estado relatou que equipes estão trabalhando dia e noite para consertar estradas danificadas e restaurar as conexões de transporte.

Recuperação a longo prazo

Embora os esforços de socorro imediato sejam cruciais, o governador Rodrigues enfatizou a necessidade de planos de recuperação de longo prazo. O governo estadual está trabalhando com autoridades locais e agências federais para desenvolver uma estratégia abrangente para reconstruir comunidades afetadas e melhorar a preparação para desastres.