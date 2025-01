Governo da Bahia mantém esquema de alerta devido às fortes chuvas

Em Andorinha, o Corpo de Bombeiros está analisando os estragos provocados pelo excesso de água - Foto: Divulgação | Gov BA

Em meio a um cenário de fortes chuvas em todo o estado da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues recebeu nesta quarta-feira, 15, os prefeitos de Baixa Grande e Andorinha, duas dessas cidades que estão sendo afetadas pelas chuvas nos últimos dias.

Leia mais:

>> Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para Bahia; veja municípios

>> Inmet mantém aviso de fortes chuvas na Bahia nesta terça; veja municípios

>> Chuva intensa causa alagamento em Conceição do Coité

>> Vai chover na Lavagem do Bonfim? Confira previsão do tempo

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec), 13 cidades decretaram situação de emergência, até as 18h desta quarta-feira (15). São elas: Andorinha, Aurelino Leal, Coaraci, Firmino Alves, Floresta Azul, Itajuípe, Itambé, Itapebi, Itororó, Jaguaquara, Maiquinique, Rio Real, Ubatã.

“Nós temos buscado estar próximo dos municípios. Existem 13 municípios que realizaram o decreto de situação de emergência. A gente tem dado apoio técnico, orientação para que esses decretos sejam feitos de forma adequada e trabalhado na orientação que o governador nos deu, na articulação de todo o corpo do Governo do Estado para que a gente possa dar as respostas da melhor forma”, pontuou o superintendente da Sudec, Heber Santana.

Para Baixa Grande, como medida emergencial, a Superintendência de Infraestrutura em Transportes (SIT), que é ligada a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está direcionando máquinas para a abertura e limpeza de canais; a Secretaria da Saúde (Sesab) vai abastecer o estoque de medicamentos e manter equipes para atender e prestar orientações; a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) irá cadastrar as famílias em programas e políticas públicas. O Corpo de Bombeiros se comprometeu a enviar cestas básicas para atender as pessoas que estejam em situação vulnerável em função da grande quantidade de água.

Em Andorinha, o Corpo de Bombeiros está analisando os estragos provocados pelo excesso de água e responsável pelo envio e distribuição de donativos. Já a Superintendência de Defesa Civil (Sudec) está prestando orientações e enviando ajuda humanitária para os moradores da cidade. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) realiza o pagamento do aluguel social e de benefícios sociais; a Secretaria da Saúde (Sesab) enviou medicamentos, presta orientação aos moradores que tiveram as casas invadidas pelas águas, para evitar a proliferação de doenças e destinou uma equipe para atender casos de emergência.

Infraestrutura

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa o registro de 23 ocorrências em rodovias baianas em decorrência das chuvas, desde o dia 10 de janeiro de 2025. Deste total, 19 pontos estão com o tráfego restabelecido, três com o trânsito liberado em meia pista e um interrompido. A execução das intervenções também conta com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura. Segue relação dos trechos de rodovias baianas e pontes que estão com tráfego interrompido, em meia pista e/ou liberado:

Tráfego Interrompido:

1 – Acesso a Tuiutiba - Vila dos Pauzinhos (Campo Formoso)

O grande volume da chuva desta quarta-feira (15) causou o rompimento do aterro em um ponto da rodovia de acesso a Tuiutiba, na ligação com Vila dos Pauzinhos, em Campo Formoso, que passa por pavimentação. A empresa responsável pela obra já está no local realizando os reparos necessários. O tráfego está interrompido.

Tráfego Parcialmente Liberado:

1 – BA-651: Itapitanga – Coaraci

Houve uma erosão no aterro localizado no KM 8 da BA-651, entre Itapitanga e Coaraci, que afetou parte da pista durante as chuvas do último final de semana. O local já se encontra sinalizado. Os serviços de reposição da via foram iniciados nesta quarta-feira (15). O tráfego está em meia pista.

2 – BA-220: Igara – Andorinha

No trecho da rodovia BA 220 entre Igara e Andorinha, o elevado volume de chuvas causou sobrecarga nos dispositivos de drenagem, resultando em pontos críticos onde a água transbordou sobre a pista. Esse fenômeno provocou erosões nos aterros, comprometendo parcialmente a estrutura da via. O Consórcio Piemonte Norte do Itapicuru, em parceria com a equipe da SEINFRA, está monitorando a situação e já realizou a sinalização dos pontos críticos para garantir a segurança dos usuários enquanto avaliam as medidas necessárias para os reparos. A passagem de veículos encontra-se em meia pista.

3 – BA-046: Itaberaba - Iaçu

Uma erosão ocorreu no bordo do aterro de um dos encontros da ponte da BA-046, entre Itaberaba e Iaçu, devido às fortes chuvas da última semana. O local está sinalizado e a empresa responsável pela manutenção da rodovia já realizou os serviços emergenciais a fim de evitar o aumento da erosão. O trânsito está parcialmente liberado.

Tráfego Normal de Veículos:

1 - BA-671: Itaju do Colônia - Palmira - Jussari

O tráfego de veículos no desvio ao lado da ponte sobre o Rio Nova Alegria, entre o distrito de Palmira e Itaju do Colônia, que encontra-se em construção, foi liberado na tarde desta segunda-feira (13). A equipe técnica da Seinfra já concluiu os reparos no local. O desvio havia sido afetado devido às fortes chuvas do último sábado (11).

2 - BA-283: Guaratinga - Povoado de São João do Sul

Alguns pontos de atoleiro foram registrados na BA-283, entre Guaratinga e o povoado de São João do Sul, devido às chuvas na última sexta-feira (10). Os serviços de limpeza de pista na rodovia serão iniciados assim que houver a melhoria das condições climáticas da região. A passagem de veículos no local está normal, porém o motorista deve trafegar com atenção.

3 - Rodelas

Em Rodelas, o grande volume das chuvas fez com que a água atravessasse sobre a passagem molhada localizada na entrada das Agrovilas VII e VIII na última sexta-feira (10). A equipe técnica está fazendo o monitoramento da estrutura da passagem molhada. O trânsito no local está normalizado.

4 - BA-172: Santa Maria da Vitória - Santana

O grande volume das chuvas fez com que a água invadisse a pista em alguns pontos da BA-172, próximo à Santa Maria da Vitória, no último sábado (11). O nível da água já diminuiu e não houve danos no pavimento. A equipe técnica da Seinfra realiza o monitoramento da situação do trecho. O tráfego de veículos está normal.

5 - BA-262: Floresta Azul

Em Floresta Azul, a bateria de bueiro celular de alívio implantada pela Seinfra nas imediações da ponte localizada no acesso à sede municipal à BA-262 evitaram que a elevação do nível d’água invadisse as casas do bairro situado às margens do Rio Salgado na última sexta-feira (10).

6 - BA-314: Entr. BR-407 (Barrinha) - Distrito de Pilar

Um dos encontros da ponte sobre o Rio da Melancia, que fica na BA-314, trecho entre o entroncamento da BR-407 (Barrinha) e Pilar, apresentou pequenas fissuras na pavimentação asfáltica no último domingo (12). A equipe técnica realizou uma inspeção no local e verificou que a estrutura da ponte permanece intacta. Nesta segunda-feira (13), a equipe responsável pela manutenção da rodovia realizou os serviços de recuperação do pavimento fissurado com massa asfáltica quente (CBUQ).

Na última intervenção no local, que foi feita pelo Consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, o material usando foi com massa asfáltica fria mais aberta facilitando a infiltração de água das chuvas na interface entre o concreto e o solo do encontro. Por ser uma ponte antiga, a mesma não possui laje de transição.

7 - BA- 026: Varzedo - Entr. BA 539 (P/ São Miguel das Matas)

Houve deslizamento de terra na noite de sexta-feira (10) e após limpeza da rodovia o tráfego já está normalizado.

8 - BA-156: Acesso ao povoado de Caldeiras - Caetité

Um bueiro cedeu no bordo da pista na BA-156, próximo ao povoado de Caldeiras, em Caetité, que fica entre o entroncamento da BR-430 e Tanque Novo, após as chuvas na região no último domingo (12). A equipe responsável pela manutenção da rodovia concluiu realizou os serviços na última terça-feira (14). O tráfego está normal.

9 - BA-130: Itagibá – Entroncamento da BR-030 (Dário Meira)

O grande volume de chuvas fez com que a água do córrego às margens da BA-130, entre Itagibá e o entroncamento da BR-030 (Dário Meira), invadisse a pista no último final de semana. A equipe técnica da Seinfra fez uma inspeção na manhã da última segunda-feira (13) e constatou a redução do nível de água no local e que não houve comprometimento da pavimentação. O trânsito de veículos já foi normalizado.

10 - BA-130: Entroncamento da BR-330 – Itagi

Uma queda de árvore foi registrada no KM 0,3 da BA-130, entre o entroncamento da BR-330 até Itagi, devido às chuvas na madrugada da última segunda-feira (13). Os serviços de retirada da árvore e limpeza da pista foram realizados pelo Consórcio CIMURC em parceria com a prefeitura do município. O tráfego de veículos no trecho já foi liberado.

11 – Acesso ao distrito de Bate-Pé, em Vitória da Conquista

O aterro cedeu no KM 6,7 do acesso ao distrito de Bate-Pé, em Vitória da Conquista, que está passando por pavimentação, durante as chuvas do último final de semana. Os serviços de reparo no local já foram feitos pela empresa responsável pela obra. A passagem de veículos no local está normal.

12 – BA-220, entre Aribicé e Euclides da Cunha

O grande volume das chuvas na BA-220, próximo ao povoado de Nova Trindade, entre Aribicé e Euclides da Cunha, que passa por restauração, da última segunda-feira (13) fez com que a água do rio invadisse a pista. A equipe técnica da Seinfra realizará os serviços de reforço de drenagem.

Em outro ponto da BA-220, a água acumulada no bordo da pista entre Riacho Tucuru e Lagoa do Guedes, em Euclides da Cunha, invadiu a rodovia em diferentes pontos. Ambos os trechos estão inclusos na restauração da pavimentação da BA-220, entre Aribicé e Euclides da Cunha, e a equipe técnica da Seinfra junto com a empresa responsável pela obra monitoram a situação do local. Com a redução do nível d'agua, o tráfego está normalizado nos dois pontos.

13 – Acesso à BA-220, entre os povoados de povoados de Pinhões e Carnaíba, em Euclides da Cunha

A pista cedeu no KM 7,9 do acesso à BA-220, entre os povoados de Pinhões e Carnaíba, em Euclides da Cunha, que está passando por pavimentação, no último domingo (12) por conta das chuvas na região. Os serviços de reparo foram realizados pela empresa responsável pela obra e concluídos nesta segunda-feira (13). O tráfego já foi normalizado no trecho.

14 – BA-403: Entroncamento da BA-084 (Nova Soure) – Raso

O grande volume das chuvas do último final de semana fez com que a água invadisse o desvio localizado ao lado do bueiro, que passará por recuperação em breve, no Km 4 da BA-403, do entroncamento da BA-084 (Nova Soure) e Raso. Os serviços de manutenção do desvio serão iniciados assim que houver a melhoria das condições climáticas na região. Com a redução do nível de água, o tráfego de veículos foi liberado.

15 – BA-262: Poções - Nova Canaã

Houve um aumento da erosão existente no aterro localizado no KM 22,8 da BA-262, entre Poções e Nova Canaã, durante as chuvas do último final de semana. A equipe do Consórcio Cisudoeste sinalizou o local nesta quarta-feira (15). Além disso, este e mais um outro ponto da mesma rodovia na região da Serra do Capa Bode irão passar por recuperação de aterro. A ordem de serviço foi assinada e a empresa que será responsável pela obra está mobilizando os equipamentos a fim de iniciar os serviços. A passagem de veículos está normal.

16 – BA-210: Abaré – Barra do Tarrachil

Uma erosão no aterro localizado próximo ao bueiro no bordo da pista da BA-210, entre Abaré e Barra do Tarrachil, foi registrada durante as chuvas do último final de semana. A equipe técnica da Seinfra já chegou ao local nesta quarta-feira (15) e iniciou os serviços de recuperação do aterro. O trânsito está normal.

17 – BA-210: Sento Sé

Em Sento Sé, quedas de árvores foram registradas na BA-210 devidos às chuvas do final de semana. Os serviços de limpeza da pista já foram iniciados pela prefeitura do município. A empresa responsável pela manutenção da rodovia tem a previsão de iniciar as ações na pista assim que melhorar as condições climáticas. O fluxo de veículos está normal.

18 – BA-210: Entroncamento da BA-144 (Trevo do Junco) - Acesso à Sobradinho

Em outro trecho da BA-210, o grande volume de chuvas na região fez com que a água acumulada ao longo da rodovia invadisse a pista em alguns pontos. A equipe técnica da Seinfra monitora a situação. O tráfego está normal.

19 – Acesso à BA-220: Lagoa do Guedes –Serra Vermelha (Euclides da Cunha)

Devido às chuvas na região, o grande volume de água invadiu a pista em dois pontos e provocou erosão de um aterro localizado na BA-220, entre Lagoa do Guedes e Serra Vermelha, em Euclides da Cunha, nesta quarta-feira (15). A empresa responsável pela obra foi acionada a fim de realizar os reparos necessários no local. O trânsito já foi normalizado.