Inmet mantém aviso de fortes chuvas na Bahia nesta terça; veja municípios

A Bahia segue com alerta laranja, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos de fortes precipitações, que vêm tomando conta do país na última semana, devem permanecer ao longo do dia. Na Bahia, a chuva vem causando estragos ao longo dos últimos dias.

O órgão emitiu dois alertas para esta terça no país, sendo um de "Perigo Potencial" na cor amarela, e média intensidade, de "Perigo", na cor laranja.



Além da Bahia, o tempo segue instável no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O alerta de "Perigo", na cor laranja, avisam que é possível que tenha chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos até 100 km/h), e se concentra especialmente no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. O órgão aconselha que não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), até as 18h desta segunda-feira, 13, houve registro de ocorrências em 65 cidades baianas, com um total de 236 desabrigados, 878 desalojados e 2 feridos. Os municípios de Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe e Floresta Azul decretaram situação de emergência.

Os municípios afetados, até o momento, são: Adustina, Alagoinhas, Amargosa, Andorinha, Aurelino Leal, Barreiras, Boa Vista do Tupim, Caém, Camaçari, Campo Formoso, Cansanção, Castro Alves, Catu, Cipó, Coaraci, Conde, Dias D'Ávila, Euclides da Cunha, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicuí, Iguaí, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, ⁠Itajú do Colônia, Itajuipe, Itapebi, Itapetinga, Itaquara, Itatim, Itiúba, Itororó, Jacobina, Jaguaquara, Jaguarari, Jequié, Jiquiriçá, Jucuruçu, Luis Eduardo Magalhães, Macururé, Madre de Deus, Maiquinique, Maragogipe, Morro do Chapéu, Paulo Afonso, Pindobaçu, Poções, Pojuca, Quijingue, Rafael Jambeiro, Rio Real, Ruy Barbosa, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Inês, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Tucano, Ubatã, Uruçuca e Valença.