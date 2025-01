Chuvas causam estragos e cidades decretaram emergência na Bahia

O sinal amarelo, de perigo potencial, vale para 100% do mapa da Bahia - Foto: Joá Souza e Feijão Almeida/Secom GovBA

Permanece valendo para os próximos dias o alerta para chuvas intensas em todo o território baiano. Desde o final de semana as precipitações vêm se intensificando e até ontem 63 gestões municipais tinham procurado a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (SudecBA) em busca de apoio do estado.

Desde sábado, 11, quatro municípios (Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe e Floresta Azul) obtiveram o reconhecimento por parte do governo estadual para os decretos de emergência editados pelas gestões locais.

Através das equipes municipais, com acompanhamento da Sudec, durante todo o dia de ontem foram realizados levantamentos sobre prejuízos nas localidades afetadas. Totalizando até às 17h, 1.147 desabrigados, 902 desalojados, 3.704 pesoas afetadas diretamente e uma pessoa ferida.

Em Tucano, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) resgatou ontem, de helicóptero, uma pessoa com queimaduras no rosto e no corpo e encaminharam ao Hospital Geral do Estado (HGE). O apoio aéreo foi necessário porque as chuvas estragaram as estradas de acesso, dificultando o translado do paciente de ambulância.

Ainda no final de semana o governador Jerônimo Rodrigues mobilizou a equipe de governo, para, em regime de urgência, auxiliar a população baiana nos lugares onde as chuvas estão chegando com muita intensidade. Ele também manteve contato com os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Casa Civil, Rui Costa, que asseguraram apoio da União.

Para Rodrigues, o compromisso do estado “é proteger vidas e prestar suporte às famílias que mais precisam”. Ele destacou que as equipes seguem atuando em todas as regiões “acompanhando de perto a situação e mobilizando esforços para garantir apoio e proteção às comunidades atingidas”, asseverou.

Entre os municípios mais afetados, os principais acumulados foram anotados nas estações pluviométricas do Inema, localizadas nos municípios de Rafael Jambeiro (475 mm), Itororó (259 mm), Firmino Alves (239 mm), Ribeira do Pombal (206,2 mm) e Nilo Peça (177,21 mm), entre os dias 10, 11,12 e 13.

A chuvarada é aguardada neste período do ano e importante para a reposição dos aquíferos e dos reservatórios como aguadas e represas. De acordo com a meteorologista do Inema, Julyane Souza, neste período o clima sofre influência, dentre outros fenômenos, das frentes frias “bem como pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul ( ZCAS), principal sistema responsável pelo transporte de umidade vinda da região amazônica”, destacou.

Conforme o Sistema de Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o sinal amarelo, de perigo potencial, vale para 100% do mapa da Bahia e o alerta laranja, sinal de perigo, continua em mais de 90% do território nos próximos dias. De acordo com a meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria, a previsão é de chuvas mais intensas até amanhã.