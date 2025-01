Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para Bahia; veja municípios

Além da Bahia, outros 12 estados serão afetados - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para a Bahia, nesta quarta-feira, 15. A classificação de alerta laranja está mantida até 10h de quinta-feira, 16.

Além da Bahia, outros 12 estados serão afetados: Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Bahia, Piauí, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso.

A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia - a intensidade é considerada forte a partir de 25 mm/h - e ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Municípios afetados:

Na Bahia serão afetadas as regiões do Centro-Sul, Vale São-Franciscano, Sul, Centro-Norte, Extremo-Oeste, Nordeste e Região Metropolitana de Salvador (RMS). Cidades como Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Euclides da Cunha, Eunápolis, Ipirá, Irecê, Itacaré, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Morro do Chapéu, Porto Seguro e Teixeira de Freitas estão entre as afetadas.

No Brasil, estão em alerta municípios do Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Sul Cearense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Cearense, Noroeste Cearense, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Oeste Potiguar, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Sul/Sudoeste de Minas, Ribeirão Preto, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense,