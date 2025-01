Mais um município baiano decreta situação de emergência por chuvas

Até o momento, 52 famílias estão recebendo auxílio imediato da Secretaria de Assistência Social - Foto: Prefeitura de Itambé

A prefeitura de Itambé, no sudoeste baiano, vai decretar situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram o município. De acordo com a gestão, na tarde de terça-feira, 14, foi registrado um acumulado de 70 mm em menos de uma hora.

Diversas famílias foram desabrigadas, especialmente na região do Riacho do Barro, no bairro Valdomiro Santos. A Defesa Civil isolou áreas de risco e monitora a situação. Até o momento, 52 famílias estão recebendo auxílio imediato da Secretaria de Assistência Social.

Segundo a Defesa Civil do Estado (Sudec), 66 municípios baianos foram atingidos pelos temporais desde o último fim de semana, e cinco decretaram situação de emergência.