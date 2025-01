Jerônimo confirma exoneração de Jusmari da Sedur

Jusmari deixa comando da Sedur - Foto: Manu Dias / GOV BA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou a exoneração de Jusmari Oliveira (PSD) da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 15.

Jusmari é suplente na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e vai ocupar a cadeira deixada pelo colega de partido, Eures Ribeiro, eleito prefeito de Bom Jesus da Lapa.

Na segunda, 13, Jerônimo já havia indicado a saída de Jusmari da pasta. “Ela tem sido uma boa secretária. Se for um destino com o partido ela voltar para a assembleia, nós teremos como chamar outro do PSD. O desenho é esse”, disse o governador após ser questionado pelo Portal A TARDE.