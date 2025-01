Jerônimo admite possível saída de Rosemberg da liderança da Alba

Rosemberg Pinto é o líder do governo Jerônimo Rodrigues na Alba - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) admitiu que existe a possibilidade da saída de Rosemberg Pinto (PT) na liderança da bancada governista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Rosemberg tenta se viabilizar como o nome do PT para ser indicado à 1º vice-presidência na eleição da Mesa Diretora que acontece em fevereiro. Caso isso se confirme, ele deixaria de ser líder do governo na Alba.

Leia também:

>> Adolfo nega acordo com o PT para reeleição na Alba

>> Governo lança novas etapas de projetos da Educação; confira

>> Rowenna afirma que campus da Uneb em Itaparica está "no radar”

Questionado pelo Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 13, durante o lançamento do Programa Construir para Educar, feito no Colégio Estadual Renan Baleeiro, no bairro de Águas Claras, em Salvador, o governador disse que acompanha de perto as negociações no Legislativo.

“Sobre a presidência da Casa, é uma decisão da Assembleia. Sobre a liderança do governo sou eu, é minha. E eu tenho muito orgulho de ter o Rosemberg, que nesses dois anos continua representando o nosso governo. Caso o atual líder tenha movimentação, a gente pode fazer a substituição”, afirmou.

Na ocasião, Jerônimo ainda falou sobre a relação amistosa com o presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), que tem se empenhado em aprovar projetos importantes para o estado.

“Tenho também que agradecer muito ao atual presidente Adolfo Menezes, ele tem sido um parceiro, sido rígido na hora que precisa ser, se colocando à disposição sempre a ajudar a gente. Todos os projetos que nós enviamos passaram por críticas, por contribuições de melhorias no seu conteúdo, mas acabamos, por exemplo, aprovando um conjunto de pedidos de empréstimos”, citou.