Rowenna afirma que campus da Uneb em Itaparica está "no radar”

Rowenna Brito , secretária da Educação do Estado da Bahia - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A secretária de Educação, Rowenna Brito, afirmou, na manhã desta segunda-feira, 13, em conversa com o Portal A TARDE, que a intenção do Governo do Estado é ampliar a rede pública de ensino superior na Bahia, inclusive com possibilidade de implantar uma sede da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) na Ilha de Itaparica.

“Está no radar da Secretaria da Educação toda a expansão do ensino superior na Bahia, não exclusivo de Itaparica, mas na Bahia inteira, a gente tem outros lugares que precisamos também chegar com o ensino superior. Nós temos um estudo articulado e dialogado com o governo federal. [...] Não dá para a gente pensar em ensino superior e só nas Universidades estaduais sem pensar esse arranjo com estaduais e federais. Então, Universidade Federal, institutos federais e universidades estaduais, esse grande desenho, inclusive com universidades em outros municípios também”, declarou.

Apesar dos progressos nos estudos de expansão do setor, a titular da pasta da Educação relatou que ainda não há um prazo específico para início das construções do campus.



“Eu não vou falar em datas. Tem um estudo de ampliação e de ocupação, a gente tem feito um esforço de colocar polo UAB, que é Universidade Aberta [do Brasil], que é articulado com as universidades e com o governo federal. Então tem um estudo e têm um esforço para gente ocupar onde hoje eventualmente a gente ainda tem um ensino vazio de ensino superior", afirmou.

Deputada sugere implantação de campus da Uneb em Itaparica

A conversa sobre a possibilidade de implantação do campus da Uneb em Itaparica surgiu após indicação, protocolada na Assembleia Legislativa e direcionada ao governador Jerônimo Rodrigues, da deputada Fabíola Mansur (PSB). Ela realizou a solicitação a fim de garantir e otimizar o acesso da população da região à educação de ensino superior.