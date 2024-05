SEC empossa novos membros do Conselho Estadual de Educação da Bahia | A TARDE

A posse dos novos membros titulares e suplentes do Conselho Estadual da Educação na Bahia (CEE) aconteceu nesta segunda-feira, 22. A cerimônia aconteceu no auditório do conselho, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

Nos próximos quatro anos, eles serão responsáveis por acompanhar, analisar, sugerir e orientar os caminhos da gestão da Educação do Estado, nas modalidades de ensinos Médio, Superior e Profissional.

O CEE tem uma posição estratégica, considerando a sua condição de primeiro conselho do Brasil, com 182 anos de atuação.

“Precisamos que este conselho continue firme, trabalhando pela escola, seja pública ou privada. Este órgão representa o que compreendemos como mais transformador, moderno e democrático. As histórias desses conselheiros e conselheiras se interligam com a história da Educação da Bahia. Aqui estão as pessoas mais criativas e importantes para nos ajudar a construir o horizonte da Educação, sendo o presente e o futuro. Este espaço é um local de consolidação de políticas para a Educação”, ressaltou a secretária Rowenna Brito.

Os 18 membros, 12 titulares e seis suplentes, que tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) do 12 de abril, foram empossados, compondo o Conselho Pleno de 24 conselheiros titulares e a suplência com 12 nomes à disposição. O CEE cuidará de, aproximadamente, nove mil escolas e quatro universidades estaduais.

Veja os nomes dos membros titulares empossados: Ádramo Costa da Silva, Cristina Silva Andrade, Dinalva Melo do Nascimento, Iracema Lima dos Santos, Anna Cristina Pinto Croesy, Gelcivânia Mota Silva, Claudemir Nonato de Santana, Marilene dos Santos Betros, Nildon Carlos Santos Pitombo, Weslen Sandro Moreira Santo, Williams Panfile Santos Brandão e Maria de Cássia Passos Brandão Gonçalves. Os membros suplentes são: Gilvânia da Conceição Nascimento, Rosana Mara Chaves Rodrigues, Cláudia Maria de Souza Moura, Nívea Maria Gomes Araújo, Aline D’Oliveira Lopes e Ludmila Karla Souza Figueiredo.

A cerimônia teve a presença da secretária da Educação do Estado, Rowenna dos Santos Brito; do presidente do CEE, Roberto Gondim Pires, e da reitora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Adriana Marmori, além de educadores e representantes da sociedade civil. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa foi representada pela deputada Fabíola Mansur.

“Somos o conselho primaz do Brasil e é importante destacar, nesta trajetória, a sua multiplicidade, tanto do ponto de vista da formação acadêmica quanto da militância. Temos, aqui, representantes da Educação do Campo, dos indígenas, do movimento negro, dos dirigentes territoriais e das universidades que acabam por produzir um caldo cultural que permite um debate em todas as instâncias e esferas, com representatividade e conhecimento de causa”, destacou o presidente do CEE.