Jerônimo diz que Jusmari é “boa secretária”, mas indica saída da Sedur

Jusmari deve deixar comando da Sedur - Foto: Manu Dias / GOV BA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), indicou que Jusmari Oliveira (PSD) deve mesmo deixar o comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur). Primeira suplente do PSD, ela deve assumir a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deixada pelo correligionário Eures Ribeiro, que deixou o posto para assumir a prefeitura de Bom Jesus da Lapa.

Em coletiva de imprensa no lançamento da 3ª etapa do Construir para Educar, no bairro de Águas Claras, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (13), o governador disse que vai conversar com a secretária para "entender o desenho" da alteração.



“Ela precisará se afastar para tomar posse no prazo legal que o regimento da Assembleia exige. Conversei com o presidente do partido [Otto Alencar], marquei uma conversa com ela hoje para entender o desenho e vou fazer o movimento que a política nos pede”.

Jerônimo também já adiantou que se a mudança for confirmada com a ida de Jusmari para a Alba, a vaga na Sedur será ocupada por alguém do PSD.

“Ela tem sido uma boa secretária. Se for um destino com o partido ela voltar para a assembleia, nós teremos como chamar outro do PSD. O desenho é esse”, acrescentou.