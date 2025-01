Livro “Ainda Estou Aqui” chega a escolas estaduais da Bahia nesta segunda

O livro aborda memórias pessoais do autor e os impactos da ditadura militar no Brasil - Foto: Reprodução/Instagram/@livrariadavila

O governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, assinou nesta segunda-feira, 13, a aquisição de 31 mil exemplares do livro “Ainda Estou Aqui”, do escritor Marcelo Rubens Paiva, que devem ser distribuídas nesta tarde em escolas da rede estadual de ensino. A entrega para as bibliotecas das escolas públicas estaduais já havia sido anunciada pelo governador neste mês.

“Hoje a gente inicia a entrega. Começaremos a fazer entrega de 31 mil livros, já para que nos cursos de férias, os professores construam um projeto pedagógico, e podendo incentivar a democracia entra pela porta da frente nas escolas com o nosso jovem”, disse Jerônimo Rodrigues em coletiva de imprensa durante evento para lançamento da nova edição do projeto “Férias na Escola: Com Mais Sabor e Saber”.

O livro, que ganhou adaptação para o cinema, aborda memórias pessoais do autor e os impactos da ditadura militar no Brasil. O filme recebeu no dia 5 de janeiro o prêmio internacional inédito no Globo de Ouro, elegendo a atriz Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama.

Através da Secretaria Estadual de Educação, a obra será entregue para estudantes da terceira série do Ensino Médio, e será utilizada como instrumento para promover debates sobre democracia, história e direitos humanos no ambiente escolar. Está prevista a exibição do filme nas escolas da rede estadual, seguida de rodas de conversa e atividades pedagógicas.

A ação integra um esforço do governo baiano para estimular o pensamento crítico e resgatar a memória histórica entre os jovens, fortalecendo o compromisso da educação pública com a formação cidadã.