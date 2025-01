Atriz revela arrependimento por recusar papel de Fernanda Torres

Fernanda Torres e Mariana Lima - Foto: Robyn Beck | AFP / Divulgação / Lucas Seixas

Mariana Lima, primeira escolha do diretor Walter Salles para viver Eunice Paiva no filme 'Ainda Estou Aqui', revelou que declinou o papel devido a problemas de saúde, o que parece causar um certo arrependimento. Durante uma entrevista, a atriz explicou que estava lidando com um colapso nervoso no período e não se sentia apta para assumir o desafio. “Cheguei a ver fotos, estudar um pouquinho. Mas aí veio esse meu processo, e ele achou que eu não ia dar conta. Realmente, eu não ia”, afirmou.

A atriz, conhecida por seu papel como Tia Salete na novela 'No Rancho Fundo' (2024), disse que ainda não assistiu ao filme, mas assistirá em breve. Ela também ponderou que, ao aceitar o convite, não teria tido a oportunidade de participar da novela. “Se tivesse feito [o filme], não teria feito a novela. Apesar de amar o Waltinho... Ele disse: ‘A gente vai fazer um filme juntos, fica tranquila’. Na época, doeu bastante. Fico super feliz com tudo o que está acontecendo com o filme, mas sinto que não era para ser.”

O papel acabou sendo assumido por Fernanda Torres, que recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama por sua interpretação no último domingo, 5, madrugada de segunda-feira, 6, no Brasil, consagrando ainda mais o sucesso da obra dirigida por Walter Salles.