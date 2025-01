Governo Lula enaltece prêmio de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Fernanda Torres venceu a categoria melhor atriz em filme de Drama - Foto: Robyn Beck | AFP

A premiação de Fernanda Torres no Globo de Ouro na noite de domingo, 5, foi celebrada pelo governo Lula (PT). Nesta segunda-feira, 6, os ministérios das Relações Exteriores e da Cultura emitiram uma nota conjunta para cumprimentar a atriz pela condecoração.

“Trata-se de uma das distinções mais prestigiosas do mundo, entregue, desde 1944, a profissionais de cinema e televisão pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood”, diz um trecho da nota.

Torres foi premiada na categoria melhor atriz em filme de Drama, no longa Ainda Estou Aqui, em que interpretou Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, deputado federal assassinado pela ditadura militar em 1971.

Os ministérios ainda afirmaram que a premiação demonstra a força do cinema brasileiro e engrandece a produção cultural do país.

“Esse mais novo reconhecimento internacional ao cinema brasileiro, além de ressaltar o talento de Fernanda Torres, demonstra que o Brasil possui produções cinematográficas da mais alta qualidade e realça a importância da promoção cultural brasileira de forma estratégica no exterior”.

Em nota, as pastas ainda relembram as demais premiações concedidas as obras nacionais, sendo uma no Globo de Ouro e outra no Festival de Cannes.

“Esta premiação contribui para maior divulgação do cinema nacional no exterior, tal como foi o caso com a concessão da Palma de Ouro ao filme "O Pagador de Promessas", no Festival de Cannes de 1962, e do Globo de Ouro ao filme "Central do Brasil", em 1999”, diz outro trecho.