Jerônimo promete reparar estragos causados pela chuva em Bom Jesus da Lapa

O governador Jerônimo Rodrigues visitou, neste domingo, 19, as áreas alagadas de Bom Jesus da Lapa, cidade do Oeste baiano, que enfrentou desafios severos devido às fortes chuvas dos últimos dias, que provocaram a cheia do rio São Francisco. Jerônimo sobrevoou as Ilhas da Canabrava e da Mariquinha, e conferiu a situação de outros pontos impactados pelo excesso de água.

“Vim aqui entregar minhas mãos e a força do Estado para continuarmos juntos. Desde que [o prefeito] Eures anunciou que já estava tendo riscos de inundações, de desabrigados e desalojados, a gente se juntou a ele e segurou firme. Eu tinha que vir aqui para dar um abraço de solidariedade às famílias que hoje padecem, sofrem”, se solidarizou o governador.

Acompanhado do prefeito Eures Ribeiro, da secretária da saúde do Estado, Roberta Santana, e do superintendente de Defesa Civil Estadual (Sudec), Héber Santana, Jerônimo percorreu ruas do bairro Beira Rio, que foi impactado pela cheia do rio. Além de se comprometer com a recuperação das áreas afetadas, ele determinou ações rápidas para ajudar a mitigar os danos e restaurar a normalidade na vida dos cidadãos.

A comitiva ainda passou pelo Centro de Educação Infantil Eufrosina Borges Dourado, que se tornou um alojamento para as 20 famílias que residem na área que sofreu com o alagamento.

“A situação aqui não é boa, muita chuva. Foi muito importante o governador vim porque a inundação no bairro Beira Rio é um caso de saúde pública. Além da água de chuva, tem água de esgoto, que pode provocar doenças. É uma coisa muito triste, é preocupante”, destacou o prefeito Eures Ribeiro.

Na ocasião, foi realizada a entrega de itens humanitários, como 458 cobertores, 378 colchões solteiro, 40 colchões casal, produtos para higiene pessoal e 1000 unidades de água mineral. Para reforçar a assistência aos lapenses, a Secretaria da Saúde (Sesab) entregou duas ambulâncias, equipamentos e medicamentos, que serão distribuídos entre o hospital e unidades de saúde. Essa medida teve o aporte de aproximadamente R$ 2 milhões.

A visita foi um passo importante para a recuperação imediata, mas também serviu para reforçar a importância da colaboração entre os órgãos estaduais, buscando soluções que atendam às demandas locais.

“A articulação que nós fazemos é para que a gente possa ter ações emergenciais de infraestrutura, para drenar essa água e esse esgoto, juntamente com isso também dando toda assistência humanitária. A Secretaria de Saúde também vai montar uma equipe para dar toda uma assistência a essa comunidade. Portanto, mais uma ação de todo o Estado para atender da melhor forma possível o povo aqui de Bom Jesus da Lapa”, pontuou o superintendente de Defesa Civil, Héber Santana.