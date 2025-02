Ex-aliado de ACM Neto, prefeito de Brejões anuncia apoio a Jerônimo

Jerônimo Rodrigues (PT) e Rick de Lulu (Avante) firmam aliança política em Brejões - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

O prefeito de Brejões anunciou que irá caminhar junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). Durante agenda no município, Rick de João Lulu (Avante), que apoiou a candidatura de ACM Neto em 2022, apresentou demandas da gestão municipal e aproveitou para afirmar o apoio político ao governador.

“O governador é uma pessoa muito sensata. A gente já tinha dialogado até antes mesmo do pleito eleitoral. Vamos seguir juntos, firmes, por um Bahia melhor, uma Brejões melhor para o nosso povo”, afirmou Rick de João Lulu, acompanhado de secretários e vereadores do município.

Na visita de Jerônimo a Brejões, o prefeito recebeu duas ambulâncias, um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), equipamentos hospitalares e um kit odontológico, além de um trator para a agricultura familiar.

“Esses veículos e equipamentos já vão auxiliar o trabalho da saúde no município, principalmente neste momento de situação de calamidade por conta das fortes chuvas. Para a educação, dialogamos sobre a situação das escolas municipais e nos comprometemos a enviar dois ônibus para o transporte escolar. Também tratamos de obras de abastecimento de água, segurança pública, estradas, mercado municipal e esportes. Saímos daqui com um plano de operação para este e os próximos quatro anos”, disse Jerônimo Rodrigues.

Brejões é um dos municípios afetados pelas chuvas intensas e já teve a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil do Estado. Durante o encontro, também foram discutidas ações para o enfrentamento das chuvas e doação de donativos para as famílias atingidas.

Investimentos

O município já recebeu um volume expressivo de investimentos do Governo do Estado em dois anos, totalizando mais de R$ 53 milhões. As obras em andamento e concluídas abrangem diversas áreas como educação, infraestrutura esportiva, mobilidade urbana, segurança pública e saneamento básico. Como por exemplo, a ampliação e modernização do Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral da Terra do Café, entregue em setembro de 2024 e o novo Pelotão da Polícia Militar de Brejões, com conclusão prevista para fevereiro deste ano.