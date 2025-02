Prefeito abre as portas para aliança após encontro com Jerônimo

Belitardo esteve com o governador Jerônimo - Foto: Divulgação

Presente no segundo dia da 8ª Edição do Encontro de Prefeitas e Prefeitos da Bahia, nesta quinta-feira, 30, o prefeito do município de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União Brasil), não descartou uma aliança política com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em entrevista ao Portal A TARDE, Belitardo falou sobre a reunião que teve com Jerônimo, e elogiou os investimentos da gestão estadual na região extremo-sul. Questionado sobre o ingresso na base governista, o prefeito pontuou que, caso a parceria institucional permaneça forte, pode ser costurado um apoio no âmbito político.

"A reunião foi muito boa, foi institucional. Ficamos cerca de duas horas conversando com o corpo técnico do governo do Estado, a gente com representantes do município, o governador sempre muito atencioso com o extremo-sul, trazendo uma proximidade que a distância física impõe", iniciou.

"Além dos investimentos que já fez, ele tem no seu cronograma mais e mais investimentos na cidade em todas as áreas. Como o gestor, tenho que reconhecer e mostrar de forma bem clara para a população que com essa relação pode nascer um apoio político. Temos que trabalhar com coerência. Então, se o governo do Estado vem investindo em Teixeira de Freitas, eu não posso fechar os olhos, então pode ser costurado um apoio político", afirmou o gestor.