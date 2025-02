Adolfo confirma Ivana Bastos na 1ª vice-presidência: “É o desenho"

Adolfo Menezes é cotado como favorito para ser reconduzido para o cargo - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O PSD acumulará dois cargos na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Trata-se da presidência e da 1ª vice-presidência, que será votada na próxima segunda-feira, 3. Assim como adiantado por A TARDE, a 1ª vice será ocupada pela deputada estadual Ivana Bastos.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 30, pelo presidente da Alba, Adolfo Menezes,durante entrevista ao portal, durante a entrega de ônibus escolares aos municípios no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio.

“Em conversas com as lideranças políticas da Assembleia, com as lideranças maiores, com os deputados que são os eleitores, que votarão nos candidatos, está havendo esse entendimento. Mas, esse é o desenho do momento”, disse.

A três dias para o pleito, o chefe do Legislativo, favorito à recondução, afirmou que os nomes para compor a chapa ainda estão sendo discutidos na Casa. “A gente está tentando ver se hoje mesmo vamos formar a chapa completa para ser anunciada”.

O novo arranjo foi articulado nesta manhã. Anteriormente, os deputados haviam acordado que o cargo ficaria com o PT, por ser o maior partido da Casa. Nesse sentido, o partido havia indicado para o espaço o líder do governo, Rosemberg Pinto.