"Vice-presidência na Alba respeita a proporcionalidade", diz Rosemberg

Rosemberg Pinto (PT) agradeceu apoio da Federação Brasil da Esperança, para a primeira vice-presidência da Alba - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Entre diálogos e acordos, as atenções na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) recaem sobre a eleição da Mesa Diretora da Casa, a qual vai definir presidência e primeira vice-presidência. O deputado estadual Rosemberg Pinto comentou sobre o apoio do colega, Fabrício Falcão (PCdoB), líder da Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PC do B e PV.

"O processo está sendo conduzido, respeitando o regimento da Casa. A Federação Brasil da Esperança, liberada pelo deputado Fabrício Falcão, também já assumiu essa posição, visto que recebi o apoio da composição", disse o deputado, durante a Lavagem do Bonfim.

Rosemberg disse ainda que o trabalho é para que Adolfo Menezes seja mantido presidente nos próximos dois anos.

"Vamos lutar para garantir politicamente e juridicamente, a manutenção de Adolfo Menezes para o próximo biênio. Estou muito feliz por meu partido ter me escolhido para assumir essa tarefa de vice-presidente da Alba", concluiu.