“Intenção é manter o grupo unido”, diz Jerônimo sobre eleição na Alba

Na Lavagem do Bonfim, Jerônimo falou sobre eleição na Alba - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) negou que haja um atrito com o senador Angelo Coronel (PSD), que nos bastidores, se movimenta para emplacar Angelo Coronel Filho (PSD) para a presidência na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Leia também:

>> Disputa pela presidência da Alba 'embola' e ganha novos nomes

>> Jerônimo reage a fala de Angelo Coronel: “A gente não joga assim”

>>Rosemberg nega bate-chapa e diz que 1ª vice é do PT: Está no regimento

Em conversa com a imprensa na Igreja da Conceição da Praia durante a Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 16, o governador disse confiar na articulação do senador e presidente do PSD, Otto Alencar, para manter o grupo unido.

“Ontem mesmo recebi o filho dele, o Diego [Coronel], acompanhando prefeitos. Temos trabalhado, estamos conversando na esfera do PSD, o presidente Otto tem dirigido isso. O Otto todo mundo sabe, é uma figura muito sensata, muito de palavra. A intenção nossa é manter o grupo unido, é manter uma Assembleia fortalecida, para poder discutir, elaborar e fazer os projetos decentes. Nós vamos trabalhar isso na perspectiva de partido e o Otto tem conduzido isso”, afirmou.