“Adolfo é o candidato”, reforça Otto Alencar sobre eleição na Alba

Senador Otto Alencar - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Em meio a possibilidade da não reeleição de Adolfo Menezes (PSD), o senador Otto Alencar (PSD) negou, na manhã desta quarta-feira, 29, acreditar na possibilidade de uma nova disputa na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com um outro nome sem ser o atual presidente.

“Essa nunca foi minha tese [de outra eleição]. Adolfo é o candidato, tem a maioria, vai ser eleito, acredito que vem mais de dois terços dos votos da Assembleia. Nunca me tocou outra decisão que não fosse Adolfo e com a formação de uma chapa proporcional como eu sempre defendi”, declarou.

A avaliação nos bastidores da Alba é que, mesmo que eleito pela maioria absoluta dos deputados estaduais, a reeleição de Adolfo pode acabar sendo anulada, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) entenda pela impossibilidade inconstitucional de recondução à presidência de um Poder Legislativo dentro de um mesmo mandato.

Apesar da alternativa de uma nova corrida pelo pleito está sendo cotada, o presidente do PSD no estado, reforçou que o líder da Casa será Adolfo. “Será eleito, será presidente ao longo de dois anos e a minha tese é essa. Devem, os partidos dentro da Assembleia, fazer essa composição, apresentar a chapa e vamos botar na chapa inteira.”

A eleição para definir a composição da Mesa Diretora da ALBA para o biênio 2025-2027 está marcada para o dia 3 de fevereiro.

Eleição no Senado

Em meio a imbróglio sobre a chapa “puro-sangue” no Senado Federal, Otto repetiu as afirmações do senador Jaques Wagner (PT) sobre persistir na discussão. Para ele, “discutir 2026 agora é infantil” e defender voltar na conversa apenas em março ou abril do ano que vem.

“Eu acho que não deveria se tratar desse tema agora, porque pode prejudicar o governo de Jerônimo Rodrigues. Ele precisa de tranquilidade para continuar trabalhando melhor pela Bahia e nós vamos ajudá-lo”, disse.

Mesmo com a declaração, Alencar defendeu o lugar de Angelo Coronel (PSD) na disputa que ocorrerá daqui a dois anos.

“O PSD vai defender os interesses do nosso candidato, que é o atual senador de mandato, Angelo Coronel. Lá na frente será discutido e decidido, Wagner falou pela cabeça dele, eu respeito, cada um tem a sua maneira de pensar. Na verdade ele é o formador do grupo, mas ele aceita a discordância, aceita argumentos, então no período certo ele vai discutir.