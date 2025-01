PSD mantém nome de Adolfo na disputa pela presidência da ALBA

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A reunião partidária do PSD, que aconteceu nesta segunda-feira, 20, determinou a manutenção do nome do presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), Adolfo Menezes, para disputar a sua reeleição no comando da casa.

A decisão foi anunciada pelo presidente do partido, o senador Otto Alencar, que defendeu a proporcionalidade da Mesa Diretora em conversa a com a imprensa.

"A bancada decidiu por Adolfo por unanimidade. Concordamos tranquilamente e será respeitada a proporcionalidade com todos os membros dos partidos que compoem a casa legislativa, como eu sempre defendi. Até porque, quando eu fui indicado como presidente da Assembleia em 1995, tradicionalmente a mesa era composta só por governistas. Levei o problema ao governador eleito, Paulo Souto, e disse que aceitaria ser presidente em um regime de proporcionalidade pela primeira vez".

Ainda de acordo com Otto, o PT irá indicar o nome para a vice-presidência, enterrando as especulações de que o PSD teria uma chapa puro-sangue com a indicação de Angelo Coronel Filho.

“O PSD só vai disputar um cargo na Assembleia, que é a presidência. Nunca tive objeção ao PT (para ficar com a primeira vice-presidência). Tenho uma relação muita boa com o partido. Fui eleito e reeleito senador com o apoio deles. Não tenho queixa do PT porque tudo o que foi acertado com o senador Jaques Wagner, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com o governador Jerônimo Rodrigues foi cumprido, tranquilamente. Não tenho absolutamente nenhuma queixa, tanto aqui quanto em Brasília", afirmou Otto.

A eleição para definir a composição da Mesa Diretora da ALBA para o biênio 2025-2027 está marcada para o dia 3 de fevereiro.