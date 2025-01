PSD faz reunião de portas fechadas para resolver imbróglio da Alba

Otto Alencar comandará reunião do PSD - Foto: Divulgação

A próxima segunda-feira, 20, será decisiva para os rumos do Partido Social Democrático na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A bancada da legenda na Casa se reunirá com o senador Otto Alencar para tomar uma decisão sobre o tema.

Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, a expectativa é de que o encontro, que acontece de portas fechadas, trate apenas do imbróglio criado com o possível recuo de Adolfo Menezes, atual presidente da Alba, da disputa pelo comando do legislativo estadual. Caso Adolfo decida retirar seu nome, a tendência é que Ivana Bastos tenha seu nome sacramentado como candidata. Outra opção é Alex da Piatã, que tem a favor o bom trânsito e a total confiança do Palácio de Ondina.

Eleições 2026

A novela sobre o espaço do PSD na chapa majoritária em 2026, que tem repercutido nos últimos dias, não deve ser discutida no encontro de segunda, 20. Uma das fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, sob condição de anonimato, pontuou que o partido, neste momento, não deve priorizar as conversas sobre o tema, que será tratado de forma mais aprofundada nos próximos meses.