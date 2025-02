Rui Costa reforça desejo de disputar vaga no Senado: “Disponível”

Rui Costa, no programa Bom Dia, Ministro - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Após repercussão envolvendo as possibilidades de formação da chapa majoritária governista para 2026, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), reafirmou na manhã desta quarta-feira, 22, sua disponibilidade em entrar na disputa por lugar na câmara alta do Congresso Nacional.

“Isso será definido em diálogo no ano que vem com o presidente, mas é evidente que o meu nome está disponível sim para contribuir com o projeto", disse, durante o Programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

A declaração de reforço do ministro vem após o senador Jaques Wagner declarar, em entrevista exclusiva ao A TARDE, que vê como natural a formação de uma chapa com as presenças de Jerônimo como candidato à reeleição; dele próprio, também em busca da permanência no Senado; e de Rui Costa, ex-governador do Estado, que neste momento não possui cargo eletivo.

A configuração idealizada por Wagner tiraria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), da base do PT no estado, a possibilidade de concorrer à reeleição pelo mesmo grupo político. A alternativa não agradou muito a Coronel, que publicou uma suposta indireta para o trio.

Em vídeo bem-humorado nas redes sociais, Angelo mandou um recado para os seus seguidores. Ao lado de sua esposa, Eleusa Coronel, o parlamentar aparece em um vídeo praticando corrida e pedindo ajuda de seus eleitores.

“Chegou o Coronel fitness. Olha, estou me preparando. Tem gente querendo me passar a rasteira aí, então eu tenho que estar em forma, fisicamente e mentalmente. Vem com a gente! Vem me proteger, gente. Vem ligeiro, pelo amor de Deus”, diz Coronel, ao lado de sua esposa.

A “rasteira” dita pelo senador foi vista como uma alfinetada para parte de seus aliados da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em 2026, serão duas vagas em disputa para a Casa em cada estado. Mas os dois senadores da Bahia, Wagner e Coronel, já afirmam que querem concorrer à reeleição.

Rui já havia sinalizado no ano passado seu interesse pela vaga no Senado, mas, na ocasião, ressaltou que ainda resolveria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre seu futuro.

Na conversa desta quarta, o ministro reiterou mais uma vez sua posição.“Será discutida no tempo adequado com o presidente Lula. Eu hoje cumpro uma missão que me orgulha muito, que é estar no cotidiano ao lado do presidente fazendo a articulação com os outros ministros.”