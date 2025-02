“Verdade tem que chegar antes da mentira”, diz Rui sobre fake do PIX

Ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, detalhou a determinação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez durante a reunião ministerial da última segunda-feira, 20, para que os ministros publicarem portarias apenas com o aval da Casa Civil.

A orientação do presidente vem após a chamada "Crise do PIX" ter se instaurado no Planalto. Na semana passada, uma onda de fake news tomou conta das redes sociais depois da Receita Federal publicar uma portaria que muda algumas regras sobre a fiscalização das transações do meio de pagamento.

Em entrevista na manhã desta quarta-feira, 21, ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC, Rui Costa reforçou que o PIX não será taxado. “O PIX hoje não é só um meio de pagamento, ele estrutura a relação das pessoas. O governo tem plena consciência do que é o PIX na vida das pessoas”, afirmou.

“O que o presidente reafirmou é chamar atenção de todos os ministros é de que aquilo que impacte a população não seja feito de forma burocrática, automática, é preciso alinhar, explicar antes de publicar. Assim fica mais fácil da população entender”, disse o ex-governador da Bahia.