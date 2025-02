"Queremos nos manter na chapa", diz Lúcio Vieira Lima sobre 2026

Lúcio Vieira Lima defende permanência do MDB na chapa de 2026 - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Presidente de honra do MDB Bahia, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima defendeu, nesta segunda-feira, 20, a manutenção da sigla na chapa majoritária encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026.

Lúcio disse respeitar as movimentações recentes do senador Jaques Wagner (PT), que tem feito coro por uma chapa puro-sangue, com sua candidatura e a do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), ao Senado, mas reforçou não concordar.

"É uma declaração que respeito muito, agora não quer dizer que eu concorde. Eu aprendi com o senador Jaques Wagner que política se faz somando, não dividindo [...] O que elege não é nome, é voto", iniciou o dirigente, que logo em seguida indicou o desejo de manter o MDB, que hoje ocupa a vice-governadoria, na chapa da eleição do próximo ano.

"Queremos nos manter na chapa. Não fomos importantes para a conquista do governo? Por que agora que estamos mais fortes não vamos indicar o vice? Por enquanto, o que está mais forte é o PSD, a questão do Senado. Como vai ser a reação do PSD? Comentar agora declarações de quem quer que seja, não é salutar principalmente a reeleição de Jerônimo", afirmou.

Nos bastidores, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, é discutida a possibilidade do PSD ocupar o posto de vice, caso o senador Angelo Coronel não concorra à reeleição. A movimentação, no entanto, ainda corre no campo da especulação.