Geddel vê MDB “fiel da balança” no cenário nacional e crê em “tradição”

Geddel avaliou que seu partido é fundamental para a governabilidade de um presidente da República - Foto: AFP

Ex-ministro de Estado e tradicionalmente parte do chamado núcleo duro do MDB a nível nacional, Geddel Vieira Lima fez uma avaliação sobre o momento atual do partido no cenário político, durante entrevista exclusiva ao A TARDE.

Apesar do crescimento expressivo de outras siglas do chamado centro, como o próprio PSD, que hoje conta com o maior número de prefeituras do país, e com uma ampla bancada no Senado, Geddel avaliou que seu partido ainda continua sendo “fiel da balança” e fundamental para a governabilidade de um presidente da República.

Não há hipótese do MDB não ser visto como fundamental para a governabilidade, não só de presidente, mas também de governadores estaduais. O partido tem nome, tem tradição e tem quadros absolutamente experimentados Geddel Vieira Lima - ex-ministro de Estado

"É evidente que, desde a reforma partidária, ficou a coisa mais fácil do mundo criar partido, então você tem uma diversificação maior nesse processo. Mas o MDB — ainda com suas divisões internas, que são próprias do partido, desde a época da redemocratização, porque era o “partido ônibus”, que recebeu tudo e todos, das mais diversas correntes e isso se perpetuou no tempo com essas divisões — é um partido de peso, que governa a maior capital do país, que tem governos estaduais, que tem bancadas importantes, tem senadores extremamente experimentados", disse o ex-ministro, que ainda alfinetou lideranças de partidos que "querem" tomar o lugar e o protagonismo do MDB.