Jusmari Oliveira volta ao comando da Sedur

Após saída relâmpago, Jusmari volta a chefiar Sedur - Foto: Divulgação | Asalba

Jusmari Oliveira (PSD), está de volta ao comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). O retorno foi oficializado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na edição desta terça-feira, 21, no Diário Oficial do Estado.

Leia mais:

>>"Praticamente resolvido", diz Jerônimo sobre novo nome da Sedur

>> Jusmari Oliveira toma posse como deputada estadual na Alba

>> "Quem vai dizer é o governador", diz Otto sobre Sedur

Jusmari foi exonerada da pasta no último dia 15, para tomar posse do mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), após a saída do colega de partido, Eures Ribeiro, eleito prefeito de Bom Jesus da Lapa.

Quem assumirá a cadeira na Alba será o segundo suplente da legenda, o ex-prefeito de Itajuípe e ex-jogador do Vitória, Marcone Amaral.