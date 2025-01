Jusmari Oliveira toma posse como deputada estadual na Alba

Jusmari deixou Sedur para retornar à Alba - Foto: Vanner Casaes | Agência Alba

A ex-secretária de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e, agora, deputada estadual Jusmari Oliveira (PSD) tomou posse para o cargo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta quarta-feira, 15.

Jusmari passa a assumir a cadeira deixada pelo deputado Eures Ribeiro (PSD), que foi eleito prefeito de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano.

“Esta Casa está diretamente ligada à minha vida. Foi nesses corredores que os meus filhos Phelipe e Victória praticamente foram criados, quando assumi pela primeira vez o mandato, em 1997. Nossos planos são submetidos aos desígnios de Deus. É a Ele a quem agradeço, assim como também expresso minha gratidão ao governador Jerônimo Rodrigues pela confiança e pela oportunidade que me deu nesses quase dois anos de governo”, discursou Jusmari.

A solenidade, por sua vez, aconteceu no gabinete da presidência da Casa e contou com a presença do presidente Adolfo Menezes (PSD) e dos deputados Marquinhos Viana (PV), Marcelinho Veiga (União) e Laerte do Vando (PSC).

Para o pessedista, a chegada de Jusmari à Casa fortalece a voz feminina na Casa Legislativa.

“Quis o destino que pudesse ter a honra de empossar a deputada Jusmari Oliveira, vendo aumentar para nove o número de deputadas na bancada feminina da ALBA. É uma parlamentar experiente e que fez um excelente trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Sei que foi muito difícil para o governador Jerônimo Rodrigues abrir mão de uma secretária tão dinâmica e proativa”, disse Adolfo.