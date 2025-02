“Foi prefeito graças a mim”, diz Geddel sobre Bruno Reis

Bruno Reis e Geddel Vieira Lima - Foto: Divulgação

Em entrevista ao Portal A TARDE, publicada nesta terça-feira, 21, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) afirmou que Bruno Reis (União Brasil) foi eleito prefeito de Salvador graças a ele.

Leia também

>> Geddel vê MDB “fiel da balança” no cenário nacional e crê em “tradição”

>> “Reencontro corrige equívoco”, diz Geddel sobre aliança do PT e MDB

Segundo o emedebista, a preferência de ACM Neto (União Brasil) era por Luiz Carreira, atual secretário da Casa Civil da capital baiana.

Ele foi prefeito graças a mim, porque ACM Neto não o queria prefeito, queria o [Luiz] Carreira, mas eu banquei Bruno, que na época era do MDB, e Neto teve que engolir. O que eu digo eu posso comprovar Geddel Vieira Lima - ex-ministro

Apesar de hoje estarem em lados opostos na política, o ex-ministro não poupou elogios a Bruno. Em sua avaliação, o principal defeito do gestor é sua “subserviência” a Neto, a quem Geddel chamou de “chefe político” de Bruno.

“Primeiro, eu quero dizer que, pessoalmente, eu gosto muito de Bruno Reis. Minha divergência maior é com o chefe político dele [ACM Neto], que é uma figura que faz acordo sentado e não cumpre em pé, talvez por ainda trazer os ranços daquilo que o originou politicamente [o falecido senador Antônio Carlos Magalhães]. Pessoalmente, eu gosto de Bruno. Talvez o maior defeito dele, na minha avaliação distante — e isso é uma constatação, não é uma crítica de ordem pessoal —, é que por vezes ele confunde lealdade, que é um bem a ser aplaudido, com subserviência em relação às vontades do chefe político dele. Esse é o grande problema”, destacou.

“Mas ele faz uma gestão correta e ele é um rapaz que tem muito futuro, se ele aparar esse tipo de comportamento, se ele for um homem que compreenda perfeitamente que a política é feita de companheirismo, às vezes de fofoca, mas sobretudo do “fio do bigode”, de honrar a palavra, do compromisso assumido. Porque não há contrato na política”, complementou.

Veja aqui a entrevista na íntegra.