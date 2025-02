“Reencontro corrige equívoco”, diz Geddel sobre aliança do PT e MDB

Geddel Vieira Lima - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) reforçou, durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, que após três anos de retorno da aliança entre o PT e MDB a avaliação é muito positiva.

“Estamos satisfeitos. A relação, sobretudo com o governador Jerônimo [Rodrigues], é muito positiva, porque se trata de uma pessoa humilde, simples, sincera, que sabe ouvir e que tem prestigiado muito o MDB. Nós não temos queixa e estamos aí para contribuir de forma muito clara, sem criar nenhuma dificuldade para o governo”, iniciou.

O PT e o MDB se afastaram no processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, o que levou o emedebista Michel Temer a ocupar a presidência da República.

Na Bahia, os dois partidos romperam nas eleições de 2010, quando o MDB lançou Geddel Vieira Lima como adversário do então governador Jaques Wagner (PT), que buscava a reeleição.

Ainda no estado, as siglas voltaram a se unir na disputa eleitoral de 2022, com o lançamento da chapa encabeçada pelo PT ao governo da Bahia, com Jerônimo Rodrigues (PT), e Geraldo Júnior, como vice pelo MDB.

“Esse reencontro [em 2022] foi muito positivo para o MDB e extremamente positivo para o PT, porque foiem um momento difícil politicamente, com o afastamento do PP, dúvidas sobre quem seria o candidato, o lançamento do candidato que hoje se mostra um grande governador, mas que na época era uma pessoa desconhecida. E o MDB migrou de uma posição aparentemente confortável, com um candidato que tinha mais de 60% das intenções de voto [ACM Neto], para uma candidatura ainda engatinhando, e deu sua contribuição efetiva, detalhou.

“Eu fico muito feliz, porque esse reencontro corrige um equívoco que houve em 2010 com o afastamento do MDB, por culpa minha, por culpa de Wagner, por culpa do PT, por culpa do MDB e por culpa da circunstância. Não adianta mais fazer essa avaliação [de 2010] agora”, concluiu.