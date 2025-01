PT indica Rosemberg para 1ª vice-presidência da Alba

Indicação aconteceu após encontro da bancada - Foto: Reprodução | Assessoria

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) fechou questão em torno do nome do líder do governo, deputado Rosemberg Pinto, para vaga de 1º vice-presidente na Mesa Diretora. A eleição acontece no dia 3 de fevereiro.

Leia também

>> Disputa pela presidência da Alba 'embola' e ganha novos nomes

>>Rosemberg nega bate-chapa e diz que 1ª vice é do PT: Está no regimento

>>Adolfo nega acordo com o PT para reeleição na Alba

A definição do nome do líder do governo aconteceu durante reunião entre os partidários nesta quarta-feira, 15, e foi conduzida pela líder da sigla, deputada Fátima Nunes.

Na oportunidade, os correligionários também reiteraram o apoio ao nome do deputado Adolfo Menezes (PSD), que busca reeleição, mesmo com a insegurança jurídica.

“A reunião de hoje reafirma o apoio do PT ao deputado Adolfo Menezes à Presidência, e anuncia a indicação e apoio ao nosso deputado Rosemberg Pinto à 1ª vice-presidência. Buscamos assim ter uma Assembleia Legislativa cada vez mais ativa e propositiva para atender as demandas da nossa sociedade e mudar a vida de todos os baianos e baianas”, declarou a líder petista.