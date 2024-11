Deputados da base reclamam de relação direta entre Jerônimo e prefeitos

Encontro ocorreu no gabinete do governador no Centro de Operações e Inteligência (COI) - Foto: Joá Souza | GOVBA

Em uma reunião na manhã desta terça-feira, 29, com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), os líderes dos partidos que integram a bancada governista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) avaliaram o desempenho do grupo nas eleições municipais, asseguraram compromissos e também fizeram críticas em pontos que consideram equivocados.

Estiveram presentes no café da manhã com Jerônimo o presidente da Alba, deputado estadual Adolfo Menezes (PSD); o líder do governo na Casa, deputado estadual Rosemberg Pinto (PT); além das lideranças de cada um dos partidos que integram a bancada: Alex da Piatã (PSD), Rogério Andrade (MDB), Fabrício Falcão (PCdoB), Fátima Nunes (PT), Luciano Araújo (Solidariedade), Niltinho (PP) e Roberto Carlos (PV).

Conforme apuração do Portal A TARDE, a principal reclamação dos parlamentares foi em relação à relação direta exercida pelo governador — especialmente através do seu chefe de gabinete Adolpho Loyola (PT) e do secretário de Relações Institucionais, Jonival Lucas — junto aos prefeitos do interior baiano. Esse modelo de interlocução com os municípios foi inaugurado ainda na gestão do ex-governador Rui Costa (PT) — hoje ministro da Casa Civil — e foi mantido por Jerônimo.

A avaliação das lideranças é que essa relação direta, sem intermédio dos deputados, acaba os enfraquecendo nos municípios, podendo impactar no desempenho da base governista nas eleições para a Alba em 2026. Afinal, se os prefeitos podem conseguir atendimento às suas demandas diretamente com o governo do estado, os parlamentares perdem poder de barganha.

Durante o café da manhã, os deputados pediram para que o governador reavalie o modelo. Jerônimo, por sua vez, não deu pistas de qual direção deverá seguir: se vai manter a relação direta ou mudar, cedendo às reclamações de sua base.

Satisfação

Por outro lado, o desempenho eleitoral do grupo foi motivo para demonstrações de felicidade no encontro. Segundo um dos presentes no café da manhã, a vitória em Camaçari “fechou com chave de ouro” a participação do governo nas eleições municipais.

A bancada ressaltou ainda que o governo Jerônimo, ainda excluindo o PP, saiu vitorioso em 310 dos 417 municípios da Bahia, mas que pode ganhar novas adesões nas próximas semanas, com a aproximação de prefeitos eleitos como representantes da oposição estadual.

O Portal A TARDE apurou que a promessa veio sobretudo do deputado estadual Niltinho, representante do PP na reunião. Segundo ele, diversos dos 41 prefeitos eleitos pelo partido devem se juntar ao governo Jerônimo nos próximos meses, aumentando ainda mais a vantagem da base aliada sobre a oposição no interior do estado.