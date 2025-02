Rosemberg e Angelo Filho recuam de 1ª vice da Alba; veja quem assume

Deputados recuam de vice na Alba - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE | Divulgação | Alba

Líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Rosemberg (PT) deve declinar da indicação para a 1ª vice-presidência da Casa, na eleição que acontece na próxima segunda-feira, 3. A informação foi confirmada pelo Grupo A TARDE, em conversas reservadas com nomes do PT e do PSD, sigla do presidente Adolfo Menezes.

Angelo Filho, deputado e filho do senador Angelo Coronel, colocado como segunda opção para ocupar o posto, também declinou da indicação. Segundo fontes ouvidas pelo Grupo A TARDE, em condição de anonimato, os dois parlamentaram desistiram da composição na Mesa Diretora para que não precise alteração no regimento da Casa.

Prestes a ser reconduzido ao cargo por aclamação, Adolfo ainda convive com o risco de perder a cadeira por uma questão judicial. Como o Supremo Tribunal Federal (STF) veta a reeleição de presidências legislativas dentro de uma mesma legislatura, o atual presidente da Alba pode ter sua vitória anulada. Para isso, a bancada do PSD chegou a cogitar a alteração do regimento para convocar um novo pleito em até 24 horas.

Após uma reunião entre líderes partidários e o governador Jerônimo, na quarta, 29, ficou pacificada a decisão de que Angelo Filho e Rosemberg desistiriam do posto. "Eles entenderam que era melhor do que alterar o regimento", disse uma fonte ligada ao Palácio de Ondina e aos deputados.

Outro nome consultado, entretanto, pontuou que Rosemberg entendeu que a eleição de Adolfo deve cair, e por isso seria melhor viabilizar uma candidatura após o ocorrido, evitando um bate-chapa com Angelo Filho.

"Por isso ele [Rosemberg] recuou agora nessa primeira eleição. Com o projeto que obriga o vice presidente convocar as eleições logo depois que Adolfo cair, ele vai lançar o nome dele pra presidência", garantiu outra fonte.

A 'suspensão' da mudança das regras da Casa também foi confirmada por um deputado da bancada de oposição.

Ivana Bastos assume 1ª vice

Com as desistências de Rosemberg e Angelo, a deputada estadual Ivana Bastos, também do PSD, será a indicada para a 1ª vice-presidência da Casa, na chapa encabeçada por Adolfo Menezes.

| Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Ivana chegou a ter seu nome cotado para ser candidata ao comando da Alba, em meio ao impasse sobre a legalidade da reeleição de Adolfo. Caso o presidente perca o cargo, caberá a Ivana Bastos convocar novas eleições.