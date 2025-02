PSD permanece no comando da Alba e fortalece aliança com o PT

Jerônimo Rodrigues e o senador Otto Alencar - Foto: Divulgação

O PSD permanecerá no comando da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no próximo biênio, com a recondução de Adolfo Menezes à presidência da Casa, que deve ocorrer na próxima semana. O cenário fortalece a aliança da sigla com o PT e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para as eleições de 2026.

Nesta segunda-feira, 27, durante agenda de governo, Jerônimo reforçou o pacto com a principal legenda da base governista. A sinalização do gestor afasta as especulações sobre uma possível 'rasteira' do PT para conseguir o controle do legislativo estadual.

"Nós temos um pacto, um acordo, e o acordo foi a representatividade dos partidos. Vem sendo assim, sempre respeitado. Então, é uma ideia que a gente possa manter”, disse o governador petista.

O PT terá Rosemberg, líder do governo no legislativo, como primeiro vice-presidente na Mesa Diretora, após as negociações sobre uma possível indicação de Angelo Coronel (PSD) para o posto, em uma tentativa de manter o PSD no controle da Alba, caso Adolfo deixe o cargo por determinação da Justiça (uma vez que é candidato à reeleição dentro de uma mesma legislatura). A mudança no regimento da Casa, entretanto, distancia a hipótese.

“Já conversamos internamente e já decidimos que o nome do PSD para a 1ª vice-presidência da Alba é o do deputado Rosemberg Pinto, do PT. Está definido. Quem está dizendo isso sou eu, presidente estadual do PSD”, disse o senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, ao Portal A TARDE.

A expectativa é que a votação para alterar o regimento interno e garantir uma nova eleição em até 24 horas ocorra ainda esta semana, antes do início dos trabalhos da Casa, na próxima segunda-feira, 3. Em conversa recente com o Portal A TARDE, no entanto, Adolfo afirmou a mudança no estatuto, que deverá acontecer em caráter extraordinário, ainda não tinha previsão para ser pautada.

"Tem que ter dispensa de formalidade pelos líderes da oposição e da situação [...] Mesmo que eu convoque a tramitação normal, não tem previsão para ser votada. Depende dos líderes sentarem para definir para abrir mão dos prazos", pontuou Adolfo.

O União Brasil, principal partido de oposição, também deve permanecer na mesa diretora, partindo do princípio da proporcionalidade, que embora não seja obrigatório, é visto como uma tradição na Alba, novamente a primeira secretaria. O nome escolhido, porém, ainda é desconhecido.

MDB, PP, PL, Republicanos e Avante também devem compor a mesa, que ainda possui os cargos de segunda vice-presidência, terceira vice-presidência, quarta vice-presidência, primeira secretaria, segunda secretaria, terceira secretaria e quarta secretaria, além da suplência.

Oposição

Alan Sanches (União Brasil), líder da bancada de oposição, passará o bastão para Tiago Correia, do PSDB. Os tucanos também terão mudanças na bancada da Casa.

Com a saída de Pablo Roberto, agora vice-prefeito de Feira de Santana, Paulo Câmara volta ao legislativo estadual após dois anos fora. O parlamentar do PSDB assume como titular.

Nos bastidores, segundo apuração do Portal A TARDE, o grupo de oposição articula uma atuação mais incisiva, mesmo como minoria, na tentativa de projetar o bloco para as eleições de 2026, considerada mais difícil para os parlamentares.