Rowenna comemora entrega de 417 ônibus escolares na Bahia: “Dia histórico”

Rowenna Brito, secretária de Educação do Estado - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

A secretária de Educação do Estado da Bahia (SEC), Rowenna Brito, participou do encerramento do 8º Encontro de Prefeitos da Bahia, realizado nesta quinta-feira, 30, no Centro de Convenções de Salvador, na Orla da Boca do Rio. Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues entregou uma nova frota de ônibus escolares para atender os 417 municípios do estado.

Rowenna destacou a importância da iniciativa para a educação baiana: “Hoje é um dia muito importante. Eu estou falando para as pessoas que é um dia histórico. A gente pela primeira vez entrega 417 ônibus para garantir o transporte dos estudantes. Lembrando que esses ônibus são ônibus de deslocamento rural. Então é importante olhar que a gente está entregando para municípios que têm comunidade, estudantes na zona rural para esse deslocamento. E isso garante a totalidade dos estudantes para chegar na escola, garante a acessibilidade [...] tudo isso impacta na aprendizagem dos estudantes. Então hoje é uma entrega histórica”, afirmou.

Os veículos foram projetados para diferentes condições de acesso, incluindo modelos com tração 4x4 para estradas mais íngremes e ônibus maiores para localidades com vias mais amplas. Todos os veículos contam com acessibilidade e ar-condicionado.

“A gente tem três tipos de ônibus, porque exatamente ouvindo os municípios a gente fez esse exercício. Então, nós escutamos os municípios e estamos entregando para eles ônibus a partir da realidade do contexto dos municípios também”, explicou Rowenna.

O investimento total na iniciativa foi de R$ 173 milhões, resultado da articulação entre a SEC, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e emendas parlamentares. A secretária enfatizou que o programa de transporte escolar não se limita à entrega dos veículos, mas inclui suporte financeiro para a manutenção e operação do serviço.

“O nosso programa de transporte escolar não é só entrega de ônibus, a gente também aposta recursos para o município. À medida que ele transporta estudantes para o ensino médio, a gente passa um valor de orçamento para o município, que ele pode botar combustível no ônibus, que ele pode contratar motorista, que ele pode trocar peças de ônibus, então é um recurso que a gente entrega para o município para ele fazer operacionalização do transporte durante o ano. A gente sabe das dificuldades de muitos municípios, então entregar um ônibus, passar orçamento, fazer formação nos municípios também é importante”, ressaltou.

Além da questão do transporte, a secretária destacou a importância do planejamento a longo prazo para a educação nos municípios e o compromisso do governo estadual em apoiar as prefeituras.

“Na verdade, é uma determinação do governador Jerônimo. Ele tem feito isso de receber os prefeitos e as prefeitas, e a gente faz isso na Secretaria da Educação, né? Recebe todos os prefeitos, as prefeitas, escutam as dificuldades. Nós estamos pactuando com eles um plano de quatro anos também, e isso é muito importante, pensar a médio e longo prazo a educação nos municípios, inclusive porque não é possível dissociar a educação da rede estadual da educação da rede municipal”, pontuou.

Rowenna reforçou que a parceria entre estado e municípios é essencial para garantir um ensino de qualidade desde a educação infantil até o ensino médio.

“Os estudantes precisam passar pelo ensino fundamental, pela creche infantil ali, que é a obrigação e responsabilidade do município, e a gente assume no ensino médio, mas a gente precisa dar mão para o município, acompanhar, aportar conteúdo, capacidade técnica, formação para professores, transporte como a gente está fazendo agora”, destacou.

Entre os pedidos mais frequentes dos prefeitos, segundo Rowenna, estão a construção de creches e escolas, demanda que o governo estadual tem se esforçado para atender.

“Tem muitos pedidos de creche, de escolas, e o governador tem tido uma sensibilidade incrível porque sabe que se a gente não ajudar o município, o impacto chega para a rede estadual”, finalizou.

O ano letivo da rede estadual terá início no dia 10 de fevereiro.