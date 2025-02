Prefeito de Teixeira de Freitas destaca avanços na educação municipal

Prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União Brasil) - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Durante a 8ª edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia, promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro de Convenções Salvador, na Orla da Boca do Rio, o prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União Brasil), destacou as ações que já foram realizadas para fortalecer o ensino, desde a reestruturação dos prédios escolares até a construção de novas creches.

Além disso, todas as salas de aula passaram por um processo de climatização, acompanhado da implementação de energia solar para reduzir custos e tornar o projeto sustentável.

“Agora, no início do ano, a gente fez uma mudança na equipe pedagógica de ensino, buscando um resultado melhor. Então, a gente tem um investimento de estrutura física, merenda escolar, transporte escolar, a gente busca agora um investimento mais eficiente na parte de ensino, na parte pedagógica para que haja um resultado efetivo”, afirmou.

A inclusão também tem sido uma prioridade para a educação municipal.

“A gente tem trabalhado muito nisso também, não só o município, a gente tem um grupo montado, uma comissão multidisciplinar que faz uma análise de todos os estudantes com necessidades para que não haja nem exageros de excesso de alunos que talvez não necessitem e nem que fiquem nenhum aluno de fora. Então, existe essa equipe multidisciplinar que seleciona os alunos com necessidade e a partir daí a gente traz o investimento do município para que esses alunos sejam bem acompanhados”, explicou.

Para o prefeito, a educação revoluciona a sociedade. “O que a gente quer é uma estrutura de qualidade com equipe pedagógica engajada, uma equipe pedagógica altamente eficiente para ofertar o melhor pros alunos do município de Teixeira de Freitas”, concluiu.



Natural de Salvador, Marcelo Belitardo tem 47 anos, é médico, e caminha para o segundo mandato. Ele foi eleito pela coligação 'Teixeira no caminho certo', formada por União Brasil (seu partido), PDT, PRD, DC e Solidariedade.