Educação de Cachoeira reforça compromisso com plano municipal antirracista

Fábio Santos Macedo, secretário de Educação do município de Cachoeira - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O novo secretário de Educação do município de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, Fábio Macedo, assumiu o cargo com o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido na gestão anterior e ampliar as ações voltadas para a equidade na educação.

"Em cima de tudo que já foi construído nesse mandato anterior, na gestão anterior com o Roberto, a frente da Secretaria e toda a equipe, a gente pretende manter, e as expectativas é ampliar pra toda a rede o plano municipal antirracista, que tem sido assim o carro chefe da educação do nosso município, que tem dado bons resultados", afirmou.

Entre as novas iniciativas, a pasta pretende fortalecer parcerias para expandir oportunidades educacionais.

"Fizemos a parceria também com a Secretaria de Cultura, com a Biblioteca Municipal, vamos agora fazer adesão a um projeto junto com a Faculdade Adventista, com a proposta de promover uma formação científica pra um grupo de estudantes da rede pra se tornarem pesquisadores e a temática vai ser 'Escritores Negros de Cachoeira'. Eles [estudantes] vão receber bolsa pelo CNPQ e tudo pra serem pesquisadores, né", explicou.

A implementação do plano municipal antirracista segue como prioridade da administração, alinhada com as diretrizes da Prefeita da cidade, Eliana Gonzaga.

"É uma proposta, é um pedido pessoal da prefeita Eliana, a menina dos olhos dela é esse plano de educação municipal antirracista, fora as outras formações que a gente está buscando aqui para os colegas, para os professores da rede, então vamos sim buscar melhorar nossos índices ainda mais do que já conseguimos até hoje", concluiu.