SEC fortalece colaboração com municípios para aprimorar a educação na Bahia

Iniciativa acontece durante a 8ª edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas, promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB) - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) está promovendo o reconhecimento e o fortalecimento do regime de colaboração, que envolve programas desenvolvidos pelo Governo da Bahia em parceria com os municípios e o Governo Federal.

A iniciativa acontece durante a 8ª edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas, promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro de Convenções de Salvador, na Orla da Boca do Rio.

A professora técnica da SEC, Gilbene Esquível, afirmou que o objetivo é garantir suporte às redes de ensino e aprimorar o aprendizado em diferentes etapas da educação.

"Então, aqui nós temos o atendimento para o transporte escolar, temos o atendimento para os programas voltados para o fortalecimento da aprendizagem, que são os programas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, toda a demanda do Pacto da EJA, do Brasil Alfabetizado e também do Escola das Adolescências, que é para o atendimento do ensino fundamental nos seus anos finais, do 6º ao 9º ano", destacou.

Gilbene Esquível, técnica, representante da secretaria de Educação da Bahia | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Além de orientar sobre adesões aos programas, a SEC também acompanha a execução dos recursos e o impacto das iniciativas nas escolas.

"A gente orienta sobre adesões, como eles estão adidos, se já receberam os recursos, se as escolas já estão realmente executando as ações, os resultados que as crianças tiveram no ano de 2024 e como é que eles podem dimensionar ações para 2025 com o objetivo de alcançar uma alfabetização efetiva tanto de adultos, jovens, idosos e principalmente das nossas crianças", reforçou Gilbene.