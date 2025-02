Faculdade Sebrae chega para fortalecer educação e economia na Bahia

Superintende do Sebrae Bahia durante evento de lançamento da faculdade - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Aconteceu na noite desta terça-feira, 28, o lançamento da Faculdade Sebrae Bahia, durante evento realizado na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

O objetivo principal da instituição de ensino é fortalecer o empreendedor e o gestor público para que possa aplicar os conhecimento adquiridos na melhoria dos serviços prestados. O polo da Bahia, primeiro do Nordeste, vai oferecer programas de pós-graduação como MBA em Educação Empreendedora 5.0 e Gestão Pública Empreendedora.

O Portal A TARDE fez a cobertura do evento e conversou com representantes do Sebrae para entender melhor sobre o projeto e de que forma vai contribuir para a educação e economia no estado da Bahia.

O Superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, disse estar muito feliz de fazer o lançamento da faculdade para fortalecer ainda mais a economia regional. [...] "É um motivo de muita satisfação para nós aqui do Sebrae Bahia podermos estar trazendo a faculdade Sebrae. Ela já existe em alguns estados do nosso país, no entanto, não tínhamos aqui ainda. Nós trabalhamos aqui com a educação empreendedora, no fundamental 1 e 2, junto com os municípios, no médio junto com o Estado e direto com as universidades e faculdades. No entanto, fazer uma escola nossa própria é essa oportunidade agora trazendo toda aquela experiência, todo o conhecimento que a faculdade Sebrae de São Paulo já tem", pontuou.

"[...] A ideia é mostrar que nós podemos, se nós tivermos preparados, orientados, se tivermos com o mínimo de informação nós podemos empreender também. Então, essa é a missão maior do Sebrae, não apenas atender a micro e pequena empresa existente, mas sobretudo favorecer a novos empreendedores que possam chegar com conhecimento, com informação e cada vez fazer mais pela economia do nosso estado e do nosso país", afirmou Khoury.

Para o reitor da Faculdade Sebrae, Paulo Marcelo, a instituição tem por objetivo levar a qualificação de nível superior ao pequeno empreendedor, além de novos conceitos na área de gestão. "A expectativa é muito grande que a gente possa contribuir com a formação dos profissionais, com a formação dos empreendedores, principalmente. Então, o grande público é esse. Como é que ele traz o empreendedor para estudar? E tem sido uma grata surpresa a hora daquele empreendedor que já tem a sua empresa, que está funcionando, que vem fazer uma graduação, ou vem fazer um MBA, e tem novos conceitos adquiridos quando ele faz esse curso formal", pontuou Paulo.

A gerente de Educação Empreendedora, Janaína Neves, reforçou o papel da faculdade em contribuir para a formação de educadores e gestores públicos por meio de uma oferta estruturada de programas de pós-graduação. Neves ressaltou que a instituição vai preparar os líderes para enfrentar os desafio da gestão pública e da educação.

"A gente foca nessa primeira etapa na pós-graduação porque a gente entende que o nosso objetivo é fortalecer a atuação que o Sebrae já tem por meio de outros programas junto aos municípios e junto às escolas. A gente entende que capacitando o professor, capacitando o gestor público, a gente consegue fazer mais e fazer melhor. Então, a nossa proposta é chegar para fortalecer essa atuação, mas a gente continua como parceiro das instituições de ensino do Estado, a gente continua sendo parceiro das faculdades, das universidades, a gente não chega num cenário para competir, para buscar espaço desse mercado, porque a gente tem um olhar voltado para o público que já é público parceiro e atendido do Sebrae", explicou.

Quem também celebrou a chegada de uma nova instituição de ensino foi o reitor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Miguez, e a reitora da Universidade do Estado da Bahia, Adriana Marmori.

Miguez disse sentir alegria de participar de um momento de celebração de mais uma faculdade se instalando na Bahia abrangendo áreas em que o Sebrae atua de forma bastante assertiva que vai ampliar a capacidade de formação. O reitor e professor reforçou a importância da educação como fundamental e que dialogue com a igualdade e cidadania e liberdade de pensamento. "A educação é a base, certamente, para uma grande transformação num país que ainda é muito desigual e que precisa superar essas mazelas. A educação é o caminho", disse.

Marmori também afirmou que a Uneb deve estabelecer parcerias com a Faculdade Sebrae em um campo que ela considera bastante fértil que é a educação para os negócios.