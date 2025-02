Pagamentos INSS 2025: confira datas para aposentados e pensionistas

Para saber o dia que vai cair o dinheiro na conta, basta conferir o número final do cartão de benefício do INSS - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Os pagamentos de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram nesta segunda-feira, 27. Recebem primeiro os que ganham até um salário-mínimo, R$ 1.518. Para esse grupo o pagamento vai de 27 de janeiro a 7 de fevereiro.

Para saber o dia que vai cair o dinheiro na conta, basta conferir o número final do cartão de benefício do INSS, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para quem ganha até o mínimo, o calendário começa com benefício com final 1. Para os aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor o calendário inicia com benefícios terminados em 1 e 6.

Os pagamentos do INSS acima de um salário-mínimo virão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 4,77%. Quem começou a receber o benefício após essa data terá aumento proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago.

O teto dos benefícios da Previdência Social subiu de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41 em 2025. Para conferir quanto vai ganhar acesse o extrato de pagamentos no aplicativo ou site Meu INSS.